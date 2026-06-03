El Papa, Bad Bunny y Jordan en una mesa del VIPs

La escena transcurre en una mesa esquinera del VIPs de Plaza del Sol. Tres personas, consideradas “dios en la tierra” por los suyos, miran la carta de platos combinados. ¿Qué otra cosa tienen en común? Los tres llevan zapatillas deportivas.

El primero ha desarrollado desde hace un tiempo una colección de Adidas con su nombre. El segundo, tiene una línea con Nike casi desde que empezó su carrera. El tercero aparece con otras Nike en un documental titulado 'León en Roma'. Porque sí, hablamos de Bad Bunny, Michael Jordan y el Papa, que estos días han recalado en Madrid. No se veía un desembarco así en la capital del reino desde la novela 'La tournée de Dios', de Enrique Jardiel Poncela.

Quizá el nexo común sea Jordan. Hizo carrera en Chicago, donde nació el Papa (muy aficionado a los deportes, por cierto), y ya compitió contra otro conejo (Bugs Bunny) en la película 'Space Jam'. Michael, que caminaba por el aire como el mesías lo hacía por el agua, le dijo en su día a Reggie Miller que no se metiera con el Jesús Negro (se autoapodó así, nada menos). Se ha ganado el olimpo en el VIPs (el nombre del local no es en vano) con diversos milagros, con sus icónicos mates en la temporada 87-88, su máxima anotación en diez temporadas en la NBA o con gestos divinos, como cuando en un partido (el 23 de noviembre de 1991) le dijo desde la línea de tiros libres a un rival: “Hey, Mutombo, esta es para ti, baby” y lo anotó con los ojos cerrados. Por último, este Jesús no necesitó evangelio para anunciar su segunda venida el 18 de marzo del 95. “I’m back”, mandó por fax. Y con tres palabras detuvo el mundo.

Bad Bunny también ha hecho otro tipo de milagros. Como enseñarles clase de geografía a los yankis, listando en una canción países americanos como hiciera Rubén Blades en 'Plástico'. También, por miedo a las detenciones del ICE trumpista, canceló su gira en Estados Unidos y se llevó 30 conciertos a su país, unos 400.000 tickets, que dejaron 200 millones de dólares a la economía local. No tiene escuelas concertadas a su nombre, pero el gobierno portorriqueño regaló entradas a los mejores estudiantes del país bajo el programa 'Debí tirar más training'. Por supuesto, hay en él contradicciones, como la hay en cualquier líder religioso. Si Lutero se paseara por su casita como lo hizo por el Vaticano en el siglo XVI habría colgado otro papel en la iglesia de Wittenberg con el título “Debí tirar más tesis”.

León XIV también tiene sus dos décadas como misionero agustino en Perú y su labor como prefecto del dicasterio del Vaticano. Hombre de acción y también de despachos. No se le conocen aún milagros, pero ya saldrán, cuando ya no se pasee por este mundo en túnica y Nike Franchise Low Plus.

“Disculpar la estupidez ajena; soportar el contacto de personas insoportables; alzarse de hombros ante lo indignante es religiosidad”, escribe Jardiel en esa novela en la que Dios aterrizaba en Madrid. “Afeitarse a diario resignadamente es religiosidad. No tener dinero y simpatizar con el capitalismo, eso es religiosidad también”, añadía.

Las tres versiones de dios en la tierra (la artística, la atlética, la espiritual) siguen escudriñando la carta de platos combinados en el VIPs, la casita de su encuentro uno y trino. La ciudad espera milagros, como por ejemplo la nacionalidad mediante la compra de inmuebles. La ciudad espera un mensaje, corto o largo pero con ritmo. La ciudad (o el país, porque “Madrid es España dentro de España”, según otra que se cree una diosa) espera la solución a todo.