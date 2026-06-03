Arquitecto por la ETSAB, profesor de urbanismo de la Universitat Politècnica e investigador del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona.
Capital intermodal
Antes de perforar bajo la Diagonal, quizá sería mejor acabar de unir tranvías y replantear sus paradas y las del bus en solidaridad con las de metro
La del tren en Catalunya es una historia de actores en conflicto y ruinas sucesivas, a menudo dependientes de inversión y tecnología extranjeras. Es tentador preguntarse si la planta de producción de Martorell, además del medio millón anual de coches con cara de malo y consumo porno, podría dedicar parte de sus beneficios a fabricar simpáticos trenes y tranvías. Incluso autobuses y bicis, porque avanzamos hacia sistemas tarifarios integrados pero sin aprovechar las ventajas de la intermodalidad. Parece que hay que competir por cuota de pasaje y es raro escuchar a ingenieros, finos en frecuencias y velocidades comerciales, aventureros en demanda, defender la complicidad y las externalidades positivas de ofertas complementarias. En fluidez y eficiencia. Sociales, ecológicas y económicas.
Antes de perforar bajo la Diagonal, quizá acabar de unir tranvías, replantear sus paradas y las del bus en solidaridad con las de metro. Todas las líneas cruzan la Diagonal. Tunelar está bien pero es caro. Lo tendrá que pagar una población que no puede con el alquiler. Ya nos pasó cuando el AVE, cosimos España con hilos de acero subvencionando líneas aéreas y, a continuación, un millón de ciudadanos se vio con las bolsas en la acera. A nadie se le escapa la íntima relación entre movilidad y vivienda. La fabulosa inacción de los últimos años amenaza con enviarnos a Igualada, Manlleu, Segur o Malgrat, donde un sueldo corriente todavía puede costear el piso. Tampoco que, como explica el detallado mapa de los espacios subterráneos de Rosina Vinyes, Barcelona funciona con enérgicas dinámicas litorales. Solo hay que subirse a la línea 4 o a cualquier cercanías de la costa en verano para desmentir un viejo principio ferroviario: la mitad del servicio de las estaciones litorales son peces. Pues los vagones van a reventar. Hay que enlazar França y Morrot y escuchar a los muchachos de la PTP cuando proponen mejoras de los sistemas técnicos antes que doblados y túneles. Por ese orden, por favor.
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