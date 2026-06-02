Ensueño bélico

Cuando la palabra forma parte de la locución adjetival ‘de ensueño’, la RAE la considera sinónima de “ideal, fantástico, maravilloso”. Un viaje de ensueño, un amor de ensueño, un mar de ensueño… La expresión evoca belleza, también cierta ingravidez.

En la propuesta de presupuesto para 2027, la Casa Blanca elevó la partida militar en más de un 40%, de 1 billón de dólares a 1,5 billones. “Esto nos permitirá construir el ejército de ensueño al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo”, proclamó Trump. Por ahora, el fiasco contra Irán ya le ha costado 29.000 millones de dólares. La guerra que la mayor potencia militar del mundo inició con bravuconadas y amenazas de “destrucción total” se está perdiendo entre murmullos. Incluso para enfrentarse a un enemigo más débil hace falta inteligencia, estrategia y conocimiento. En este momento, Trump puede acabarla con un mal acuerdo (ya se inventará algún malabarismo para disimular) o seguir empobreciendo al mundo, también a sus votantes.

Al presentar la propuesta de presupuesto, la Casa Blanca afirmó: “Necesitamos un presupuesto histórico: uno que ponga fin a la financiación de nuestra decadencia, que priorice a los estadounidenses y que brinde un apoyo sin precedentes a nuestras fuerzas armadas y a la seguridad nacional”. Previamente, había tachado a los anteriores presupuestos de “financiar el marxismo cultural, las estafas radicales del Nuevo Orden Verde e incluso nuestra propia invasión”. Bla, bla, bla. Palabrería para disimular la propuesta de recorte del 10% en todos los programas sociales. Entre otras medidas, incluye reducciones drásticas en salud pública, recortes en los cupones de alimentos y en el cuidado infantil.

La ensoñación bélica del provecto multimillonario se ha convertido en la peor pesadilla de los hogares más míseros. No hay belleza en sus palabras, pero sí ingravidez: la de las almas de los iraníes fallecidos bajo sus bombas. Que los fantasmas de las 168 niñas fallecidas el primer día de ‘Furia Épica’ ronden el sueño de Trump.