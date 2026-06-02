Opinión
Albert Sáez presidirà el Comitè Editorial
Prensa Ibérica ha designat Albert Sáez nou president del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, càrrec que ocupava des de l’any 2019 Joan Tapia, que continuarà formant part d’aquest òrgan de suport a la direcció del diari. Tapia, peça fonamental en el rellançament de la capçalera, continuarà publicant a la secció d’opinió. També continuen en el comitè editorial els seus membres actuals, entre els quals Astrid Barrio, que actuarà com a secretària. També formarà part del comitè la directora d’EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, i els membres de la direcció que ella designi. Prensa Ibérica també va anunciar ahir que Albert Sáez amplia les seves responsabilitats en el grup i passarà a ser director general de Continguts i Relacions Institucionals, responsabilitat que va exercir fins al gener el periodista Carmelo Calvo.
