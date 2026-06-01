¿Atrapados y encadenados?

Feijóo afirma que la entrada de la UCO en la sede del PSOE supuso una “redada contra el sanchismo”

Hace ya meses, cuando Sánchez se quedó sin mayoría porque Junts decidió dejar de apoyarle, escribí 'El rey ahogado'. En la partida de ajedrez nadie podía hacerle jaque mate porque no había mayoría para una moción de censura. Pero el presidente tampoco podía gobernar. Ni aprobar presupuestos, ni la mayoría de sus propuestas. No se podía mover. Estaba 'ahogado.

Ahora su situación política ha empeorado, porque el PNV y Junts dicen ya que la legislatura está acabada y se deben convocar elecciones. Pero, además, Ábalos y Cerdán eran solo dos jefes del aparato. En cambio, el golpe moral de la imputación de Zapatero es demoledor. Pese a la presunción de inocencia. Es un emblemático expresidente socialista y un referente político y moral.

Pero -cierto- en marzo Sánchez aún logró aprobar el paquete contra la crisis provocada por la guerra de Irán. ¿Podrá aguantar? Sánchez cree que lo ha hecho bien, como al menos una parte de sus militantes y electores. En la encuesta del 'ABC' de este lunes -tras el diluvio universal de Zapatero- baja 4,9 puntos, pero aguanta el 26,8% del voto. Y no quiere irse porque sería admitir un fracaso. Imposible en quién acaba de autoproclamarse en Barcelona líder de la izquierda mundial.

¿Seguirá, pues, aunque 'ahogado'? Bueno, la única forma de echarle es una moción de censura -con candidato a presidente- que sigue pareciendo inviable. El PNV y Junts piden elecciones, pero no quieren que Feijóo ocupe la Moncloa. Y temen -aún más- que quede en manos de Vox. Y en los últimos meses -Extremadura, Aragón, Castilla y León, e incluso Andalucía- los gobiernos del PP dependen de Vox. Y no son solo los líderes nacionalistas los que temen un pacto PP-Vox, sino que una parte no despreciable de los electores del PNV y de Junts tienen miedo a Vox. ¿Qué tiene mas coste para Aitor Esteban, aguantar a Sánchez (criticándole), o votar con Abascal la investidura de Feijóo?

Sánchez está 'ahogado', pero la economía tira. Y Feijóo tiene asignaturas pendientes. La ya citada encuesta del 'ABC' (la de la Sexta es similar) dice que si hoy hubiera elecciones el PP tendría más diputados que en 2023 (141 en vez de 137), pero el mismo porcentaje de votos (33%). Con la que le está cayendo, no subir en estimación de voto, y en el 'ABC'…

Desde las últimas elecciones, el PP solo se mantiene, el PSOE baja 4,9 puntos, Sumar cae más de 6 puntos (la extrema izquierda es solo verbo), y solo sube Vox -la protesta indiscriminada- que no llega al soñado 20%, pero que con el 17,1% sube 4,7 puntos y casi dobla escaños.

El PSOE está peor que hace un año, pero el PP no está mejor. La guerra entre ambos les ha perjudicado. Feijóo, más que proclamar que Sánchez es “El Mal”, debería mirar a los electores centristas, a los catalanes y a los vascos que quieren un mensaje tonificante. A no ser que apueste todo -mala opción- a un pacto global con la extrema derecha, lo que no hacen los populares europeos.

Veremos qué dice mañana en Barcelona en su cita -importante- con el Cercle d´Economia.