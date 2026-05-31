Dar el relevo y tomar el relevo

Desde que anunciamos que Gemma Martínez será la directora de EL PERIODICO desde mañana he recibido muchas reacciones, desde dentro y desde fuera del diario. La mayoría de felicitación, tanto por la elección que ha hecho Prensa Ibérica como por el trabajo hecho y los retos de las que desde este lunes serán mis responsabilidades en el área de contenidos del grupo Prensa Ibérica, tarea que he compaginado en los últimos dos años. Pero debo decir que hay otras reacciones que me han sorprendido, no tanto por mí sino por la concepción de la dirección de equipos que esconden. Desde los menos, que buscaban una conspiración que solo podría existir en mentes turbulentas hasta los que casi casi me daban el pésame o me preguntaban por mi estado, no se si de salud o de ánimo. Sin entrar en este tipo de consideraciones ni dar importancia a lo que no la tiene, sí que me permito utilizarlos de excusa para compartir en este espacio la manera cómo entiendo el liderazgo de equipos y como se refleja en este relevo.

El liderazgo ‘machirulo’

En la mentalidad machirula, que no es exclusiva del género masculino, a las responsabilidades se llega conspirando y se sale a regañadientes. Este modelo implica buscar siempre indicios de traiciones y de conflictos personales, profesionales y/o ideológicos. Los líderes que se ven a sí mismos de esta manera se comportan como los eucaliptus, no dejan crecer ningún árbol a su alrededor. Empobrecen a las organizaciones y actúan de manera paranoica viendo rivales en sus colaboradores a los que no dejan crecer, ni trabajar, ni equivocarse. Son líderes exterminadores. Proliferan en las empresas, en la política y en todo tipo de organismos. Los he visto en las redacciones, en la universidad o en la administración.

Una orquesta

El día que me incorporé a la dirección de EL PERIODICO (mañana hace justo seis años), en plena pandemia y todos con mascarillas, expliqué que, en mi manera de ver las cosas, un diario es una orquesta que tiene sentido porque hay un público que escucha lo que toca, un editor que reúne a los músicos y les proporciona los instrumentos, unos buenos solistas y un director que se encarga de armonizar ese conjunto y de que todo el mundo conozca, construya e interprete una misma partitura. La idea no es mía, sino de uno de mis maestros, el profesor Héctor Borrat. Después de estos años mi balance es que la orquesta suena bastante mejor, reúne a más público, ha renovado músicos y solistas y ha adaptado la partitura a las tendencias del siglo XXI. Hay mucho margen de mejora, sin lugar a duda. Siempre lo hay y siempre hay que buscarlo. Pero si hoy EL PERIODICO está mejor que hace seis años es porque los editores han mantenido la apuesta contra viento y marea y nunca han rebajado la ambición del proyecto. Y porque se ha creado un equipo en la redacción cohesionado que busca las noticias como nadie, que persigue hasta la extenuación el rigor y que está atento a lo que consumen los lectores. Un equipo mucho mejor que el director. Por eso es lógico que si asumo más responsabilidades en Prensa Ibérica se produzca un relevo que emerge de ese equipo y no una sustitución. Gemma Martínez, que ha estado en todo y todo el tiempo, seguirá el camino, con su talento, con su acento y dando respuesta con su criterio a nuevas dificultades u oportunidades que hoy ni imaginamos. Y todo ello es reflejo de la fortaleza de la institución que es el diario.

Lo mejor está por venir

Para mí, personalmente, estos seis años han sido los mejores de mi vida profesional y anhelo que los próximos los mejoren porque igual que EL PERIODICO, Prensa Ibérica es a día de hoy el proyecto periodístico más interesante, solido y ambicioso que hay en marcha en Catalunya y en España. Y lo es por el empeño de sus editores (Javier Moll y Arantza Sarasola junto a sus hijos), por el talento que han reunido a su alrededor, por el ambiente que se respira en la organización y por la férrea voluntad de mantenerse fieles a las necesidades de los lectores, la razón de ser de los diarios, sean de papel, digitales, cuánticos o no sabemos que nueva posibilidad se nos brindará. Hacer periodismo en esta casa es un regalo. Gracias a todos, a los editores, a los lectores, a los redactores, que han aguantado momentos mejores y peores, a los equipos corporativos. Gracias a Fèlix Noguera porque un diario es una bicicleta que solo anda con dos ruedas, la editorial y la económica. Y a muchos que me dejo y me disculparán, pero muy especialmente a mi mentor Isidoro Nicieza que me dio el relevo como hoy se lo doy a Gemma Martínez, cosa que siempre les agradeceré a los dos. Dar el relevo y tomar el relevo. Sin tutelas ni tutías. Fortaleciendo las instituciones por encima de los personalismos.