PSOE sin luces largas

El PSOE lleva sin luces largas desde las urnas escondidas del comité federal en 2016. La confrontación interna larvó de modo inexorable, hasta que saltó a los escenarios cuando se hicieron públicos los videos procaces, diez años después. Los topógrafos de la política ubican ahí el hito inaugural del sanchismo. Ahora mismo, no es desatinado preguntarse qué será del PSOE. Entre bastidores, Pedro Sánchez vertebró el antifelipismo, inspirado por Zapatero. Ahora, Felipe González le exige que vaya a las urnas y Zapatero está pendiente de un circuito judicial impenitente. Para el progresismo general, el caso Zapatero acaba con la leyenda de la superioridad moral de la izquierda, frente a la derecha por definición corrupta. En su visita al Vaticano, Pedro Sánchez hubiera podido pedir luz al Papa León XIV sobre la visión agustiniana de la culpa humana.

Entre tanta pornografía política, la incógnita terminal es quién, cómo y cuándo podrá ponerle cara al viraje del PSOE en el momento en que el sanchismo se hunda del todo. Suponer que alguien como Óscar Puente pueda sacar al PSOE de tantos apuros es como acudir a un pirómano para que instale un sistema antiincendios. Abundan las especulaciones en voz baja, pero lo cierto es que después del sanchismo el PSOE necesita un líder capaz de perfilar un nuevo “mainstream” socialdemócrata, una personalidad integradora, dispuesta a participar en pactos de Estado, gestionar con solvencia el Estado del bienestar y rehacer la política exterior. Necesitará credibilidad, confianza, sentido de la estabilidad, tanto en el PSOE como en la nación, claridad a la hora de alianzas y la acción pragmática. Una figura sin tacha será imprescindible para concitar mayorías claras en la militancia, sea para gobernar o para hacer oposición.

Por ahora, todo es especulativo, porque los acontecimientos coartan las posibilidades de futuro: el PSOE está en los tribunales y no puede decirse que la secuencia de escándalos haya terminado. Seguir circunscribiendo el futuro del PSOE a la supervivencia del presidente del Gobierno -cuestión de confianza, elecciones anticipadas- divide a la militancia socialista, y aún más a su electorado.

Los miles de socialistas con poder en municipios y diputaciones no están ahí para que Sánchez les hunda electoralmente –como ocurrió en 2023-, ni los gobiernos autonómicos del PSOE que aún quedan por votar, incluido el PSC. El sanchismo ya lleva perdiendo algunas elecciones y, después de Andalucía, Zapatero ha colmado la decepción. La agonía irá acumulando disfunciones y un proceso de transición interna pudiera ser muy truculento. Casi extinguida la socialdemocracia en otros países de Europa, el PSOE ha perdido referentes y asistencia como el SPD alemán o el laborismo británico. Sea en el poder o en la oposición, un PSOE remasterizado aún hace falta. La vía no es ir culpando a los jueces ni dar oxígeno a Vox. Es darle la palabra a quien pueda superar el marasmo actual, aunando voluntades como pilar del orden constitucional. Ser interlocutores de Puigdemont no ha fortalecido a Santos Cerdán ni a Zapatero y decirle sí a Podemos, a Sumar y a Bildu ha ido desangrado al PSOE. Para comenzar, mejor que Óscar Puente se dedique a los trenes.