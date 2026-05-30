Illa denuncia 'ciertas casualidades'

El jueves Salvador Illa abrió el II Foro Prensa Ibérica sobre Paz y Seguridad en Europa con la presencia de una amplia representación del sector. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, marcó la jornada afirmando que “no habrá prosperidad sin seguridad y no habrá una Europa fuerte si Europa no es capaz de defenderse a sí misma”. Y durante toda la sesión flotó la idea de que el contexto ha cambiado y que un sector que hace poco generaba reticencias reputacionales, hoy es visto como estratégico por las administraciones y por el tejido productivo.

En este sentido Joan Martorell, vicepresidente de Aeros y presidente de Task Force, sintetizó el cambio: “En Catalunya, la defensa estaba prácticamente 'demonizada' mientras que hoy empieza a asumirse como una obligación, una responsabilidad y también una oportunidad para crecer”. La invasión de Ucrania por Putin y la actitud de Trump ante Europa han sido las razones.

Pero Illa comparecía en plena crisis política por el caso Zapatero, el día siguiente de la personación de la UCO en la sede del PSOE para pedir información -que duró hasta las diez de la noche-, y tras que el auto del juez Pedraz imputando a Santos Cerdán y otros dirigentes socialistas exigiera también -sorprendentemente, pues son dos organizaciones distintas- información al PSOE sobre los gastos electorales del PSC en la campaña de 2024.

Sin citar el caso Zapatero, Illa afirmó que "los socialistas no somos ingenuos y algunas casualidades no son una casualidad". Pero cree que la verdad acabará imponiéndose

Illa hizo un discurso institucional y trazó un decálogo sobre la política de seguridad, pero, en medio del decálogo y sin hacer referencia expresa a ningún auto judicial, recalcó que “los socialistas no somos ingenuos y a veces hay casualidades que no son ninguna casualidad y coincidencias que no son coincidencias”. Y subiendo el tono añadió: "No nos doblegarán porque nuestra fuerza no depende de nuestra presencia en las instituciones sino de nuestros valores basados en la dignidad, la justicia, la pluralidad y la confianza de la gente. Y la convicción de que la verdad siempre acaba imponiéndose". Una fuente muy próxima confirmó que el president no se refería solo a la extraña alusión del juez Pedraz al PSC, sino también a los informes policiales sobre Zapatero y a la campaña contra Pedro Sánchez. Por eso aludió a “nuestros 140 años de historia”, la del PSOE, pues el PSC nació con la Transición.

Pero Illa no insistió. Solo quería dejar claro el apoyo del PSC a Sánchez y sí remarcó que las democracias están mejor preparadas que los regímenes autoritarios para asumir los cambios en la política de defensa, de la misma forma que -contra la opinión de algunos- supieron hacer frente a la pandemia con una mayor eficacia, basada en gran parte en la cooperación europea.

Y, preguntándose, “quién pagará las misas” (el gasto en defensa) rechazó que haya que elegir entre seguridad y bienestar social porque solo las sociedades bien cohesionadas pueden tener una política sólida de seguridad. Nada pues de 'retallades', con este pretexto.

Y repitió, siguiendo la línea de su discurso de investidura, que la seguridad es lo fundamental. Lo primero que se debe atender porque sin seguridad no hay libertad ni progreso social. Y los sectores más desfavorecidos son los que más necesitan seguridad pública pues no pueden costearse la privada.

También recordó que Europa -protegida por la OTAN durante 80 años- había tenido una política de defensa bastante cómoda. Pero que ahora, tras la invasión de Ucrania y las dudas razonables sobre si la América de Trump cumpliría con el artículo 5 de la OTAN -la obligación de ayuda de la organización, en el caso de que un país miembro fuera atacado- estábamos ante un cambio de época.

Europa tiene que aumentar su gasto en defensa, no solo para garantizar su seguridad sino también para poder influir en el mundo y no quedar supeditada a otras potencias. Y Catalunya, con sus ocho millones, quiere estar en este desafío porque tiene capacidad y un ecosistema académico adecuado.

En la jornada participaron también el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, la comisionada para defensa del ministerio de Industria, Núria Aymerich, el general Vicente Torres y destacados empresarios del sector, como Javier Escribano, Raül Blanco, Luis Furnells, Carlos Pérez de Jáuregui y Diego Crescente.