El principio fundamental

Con el estrecho de Ormuz a punto de funcionar de nuevo, no sabemos el detalle de las renuncias que contempla el acuerdo de una y otra parte. A pesar de lo absurdo y violento de las guerras, hay alguna inevitable. La Segunda Guerra Mundial estalló porque no podía haber una respuesta pacifista a las invasiones salvajes de Hitler; como fue igualmente inevitable parar con las armas el genocidio en Ruanda y hubiera sido deseable en Sarajevo. Pero la guerra de Irán no era necesaria, ni aconsejable y el resultado puede acabar siendo lo que todos pensamos, el fracaso de un presidente bravucón incapaz de entender que las guerras no solo se ganan si tienes el ejército más poderoso del mundo en primera línea, sino también la posibilidad de ganar la retaguardia. Y ahí hay dos factores que se han empeñado en demostrar a Donald Trump que no tenía bien calculadas las consecuencias.

El primero es la narrativa ¿Alguien más allá de Israel entiende esta guerra? Desde luego no los ciudadanos americanos, buena parte de ellos votantes que confiaron en Trump para “hacer América grande”. El segundo es aún más evidente porque afecta al bolsillo de todos, en EEUU y fuera. La economía se ha gripado y la inflación se ha disparado sin el petróleo y el gas que circula por Ormuz, esa era el arma secreta que tenían los ayatolás, mucho más efectiva que los misiles, donde sin duda jugaban con desventaja. El desastre ha sido evidente. La idea de derrocar al régimen iraní ha sido pura ilusión. La guardia revolucionaria sigue controlando el país. La sociedad civil crítica que salía a las calles se ha debilitado y los ayatolás lanzan cohetes de alegría sabiendo que tienen todavía poder en sus manos para alcanzar un acuerdo. Al tiempo los aliados en la península arábiga han perdido buena parte de las ventas y tienen que armarse más en una región del mundo más caliente. Y todo porque Trump olvidó un principio fundamental, que ninguna guerra ayuda a arreglar un problema, solo lo hace más complejo, duradero y profundo. Por ahí van los tiros.