Cantar 'La Balanguera'
Este himno no habla de éxitos militares ni exalta el espíritu combativo. Habla de la vida y de la muerte
No hay muchos himnos que me emocionen. De hecho, dos; tres, a lo sumo. "La Marseillaise", y el "Inno di Mameli", y para de contar. Por cuestiones básicamente sentimentales y por afinidades electivas, más allá de la letra, bélica como es costumbre en casi todo el mundo. También me gustan, por ejemplo, esos himnos sudamericanos que parecen extraídos de los compases de apertura de una ópera bufa o de una película de los Hermanos Marx, y que acaban, como el argentino, con un grito desaforado que los patriotas entonan (desafinan, casi siempre) como si realmente estuvieran a punto de entrar en batalla. "O juremos con gloria morir", reza el himno de Argentina dos o tres veces.
No hay ningún otro himno que me haga llorar como 'La Balanguera', el oficial de la isla de Mallorca desde hace 30 años. Nació como un poema de Joan Alcover, escrito a principios del siglo XX, a partir de una fábula popular: la figura de una mujer que hila. Años más tarde, en 1925, Carner reclamó que ese poema se convirtiera en canción, porque “en él oímos el latido divino del ideal perdurable”. Hace cien años, un 29 de mayo, en el Palau de la Música Catalana, se estrenó la pieza compuesta por Amadeu Vives.
La Balanguera no habla de éxitos militares ni exalta el espíritu combativo. Habla de la vida y de la muerte. Ella “vacía su rueca” y va extrayendo el hilo de nuestra existencia. Como una Parca “que cavila”, tiene presente “la infancia que emerge” y “la vejez que se va”. La oí hace años, cantada por Maria del Mar Bonet, en la Ciutadella, y ahora la escucho en una versión agrietada, de 1927, del gran Emili Vendrell. Carne de gallina.
Mañana es 29 de mayo y la Obra Cultural Balear ha organizado, a las 8 de la tarde, una cantada masiva y simultánea en más de 50 pueblos mallorquines. Un acto emotivo de homenaje a Joan Alcover en el centenario de su muerte. Y un acto reivindicativo de la cultura, de la identidad, del deseo de seguir siendo fieles a una lengua, a una tradición, a una forma de ser. La cantaré también en la distancia, solo, y volveré a llorar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
- Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
- Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter