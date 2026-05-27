Muy poca gente me llama Inesita. Mi madre, cuando se enfadaba conmigo, colocaba mi segundo nombre, el característico María que tantas generaciones de mujeres en España llevamos incorporado, ya sea delante o detrás del principal, por el que se nos conoce, junto al primero entre signos de exclamación, ¡Inés María!, aunque fueron pocas las veces en las que lo hizo, gritarme, porque algo hubiera hecho yo mal, alguna trastada. Mi padre sí lo hacía, llamarme Inesita, ¿qué pasa, Inesita?, decía cuando me llamaba por teléfono, hay días aún en los que pienso que sonará el móvil y será él, o hago intención yo de buscar su número, que todavía no he borrado de la agenda, y marcarlo.

También lo hace, llamarme Inesita, seguido muchas veces de prenda, palabra preciosa en su sexta acepción en el Diccionario, persona a la que se ama intensamente, mi tía Tere, una mujer bondadosa, sufridora y doliente, como todas las de mi familia materna, que se ha pasado toda su vida cuidando de los demás y ahora es ella, viuda y con una salud a la que le han pasado más factura las pérdidas que los años (tiene 86), la que debe ser atendida por sus dos hijas, criadas en el convencimiento de que la familia es lo más grande del mundo, un legado valioso y pesado, a veces limitante y fuente, también, de sufrimiento.

Eso dijo ella, mi tía Tere, es lo más grande del mundo, cuando mi sobrino le preguntó qué era para ella la familia en un programa de la radio del colegio en el que da clases mi hermana, impulsora de la idea. Su intervención acababa, eso sí, con un ligero matiz: es lo único que tenemos, aunque los hay de todos los colores. Se refería, claro, a las diferencias entre los distintos miembros del clan, el mejor sinónimo, grupo, predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista, de algunas familias, desde luego de la nuestra.

La entrevista de mi sobrino a mi tía Tere se emitió el Día Internacional de las Familias, 15 de mayo, cuatro antes de que el Tribunal Supremo reconociera que "las personas con vinculación particularmente estrecha" con un solicitante de eutanasia están legitimadas para recurrir su concesión (me pregunto qué entienden los jueces por "vinculación particularmente estrecha", qué es eso para ellos y cómo se determina). El veredicto tiene su origen en el recurso presentado por la Generalitat de Catalunya contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que reconoció a un padre legitimación para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo mayor de edad.

Desde que se hizo pública la decisión del alto tribunal, no paro de darle vueltas al concepto de familia, eso que según mi tía Tere es lo más grande del mundo, pero también cuyos integrantes pueden llegar a ser capaces, y además ahora están amparados legalmente para hacerlo, de vulnerar el derecho de un ser querido a morir dignamente.

En todos los años transcurridos desde que mi madre falleció, ya casi tres décadas, he ido tomando la distancia suficiente, personal y geográfica, de mi árbol genealógico como para saber que la familia no es sólo la biológica, aquella que te corresponde al nacer, sino la que tú logras hacerte, si tienes esa suerte, y que, de la misma manera que te construye, ese núcleo sanguíneo puede también destruirte. Los fanatismos únicamente conducen a la intolerancia, hasta en las mejores familias.