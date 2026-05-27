De lo espectacular a lo grave

La entrada y registro policial en una dependencia siempre tiene una puesta en escena espectacular. Los agentes acostumbran a planificarlas a primera hora de la mañana para proteger el factor sorpresa. Y en paralelo, se acostumbra a filtrar el contenido del auto judicial que sustenta la actuación policial donde se detallan los indicios, las hipótesis que quiere validar el juez y las conjeturas de los investigadores. Este miércoles tuvimos un par de titulares realmente espectaculares: "La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) registra la sede del PSOE en Ferraz". Uno que tuvimos que leer lodos veces para constatar que no era un error periodístico: "La UCO entra en la Guardia Civil". De lo que se fue conociendo hemos sabido lo que busca el juez Santiago Pedraz, que son pruebas de presuntos pagos a Leire Díez para que tratara de desbaratar las causas judiciales en las que se implicaba a dirigentes del PSOE. También se investiga a Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana Fuentes, y a Gaspar Zarrías, el hombre de confianza de Manuel Chaves. Una de las conjeturas del juez instructor es que ese operativo se puso en marcha coincidiendo con los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez cuando se anunció la investigación que afecta a Begoña Gómez. Los autos de investigación no son autos de enjuiciamiento, por tanto, todo lo que dicen debe ser entendido en potencia, tanto cuando se investiga a Leire Díez como cuando se investiga a Luis Bárcenas.

El actual presidente del Gobierno debe dar explicaciones, rendir cuentas y tomar decisiones sin esconderse porque sus sistemas de detección de elementos tóxicos han fallado casi todas las veces

Dicho esto, al PSOE se le acumulan las explicaciones pendientes a preguntas que no se responden con meras consideraciones sobre la supuesta conspiración judicial contra Pedro Sánchez. Posiblemente mucho de lo investigado se aclarará en la instrucción y en el juicio sin que llegue a ser considerado un delito, por muy repugnante que sea moralmente. Pero el actual presidente del Gobierno debe dar explicaciones, rendir cuentas y tomar decisiones sin esconderse porque sus sistemas de detección de elementos tóxicos han fallado casi todas las veces desde que volvió a la secretaría general del PSOE: José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Julito Martínez… La verdad es que hay algunos que solo con su trayectoria y su aspecto ya deberían haberlos alejado de un partido que hace de la honestidad una de sus señas de identidad.

La falta de explicaciones del presidente solo responde a un interés personal y partidista, pero debilita a las instituciones del Estado que tiene el deber de proteger. Y el propio PSOE como organización política también debe una explicación a sus militantes, simpatizantes y votantes porque en lugar de interponer mecanismos de control a ciertos personajes se ha impuesto un liderazgo férreo de Sánchez ejercido en más de una ocasión a través de individuos indeseables. Una parte de la judicatura puede tenerle ganas al PSOE por lo que ha hecho Sánchez. Pero ni es toda ni ha sido la que ha inventado a los koldos, a las leires y a los julitos. Se los ha encontrado en el círculo más íntimo de partido y del presidente. Y el PSOE es demasiado importante en España para no reaccionar y seguir entregado al hiperliderazgo de Sánchez, que se ha demostrado que no tiene el cuidado exigible para merecer la confianza de la ciudadanía. La oposición señala con el dedo acusador del juez, pero en la luna hay demasiados cráteres para no hacer nada.