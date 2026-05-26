Andic y la curiosidad oscura que nos lleva al lugar del desastre

Una de las fotos que subió el artista hongkonés Pen So a Instagram este fin de semana era un retrato de su visita a la montaña de Montserrat. El prestigioso dibujante pasó unos días en Barcelona coincidiendo con el Cómic Barcelona y no pudo resistirse a la magia del lugar, que seguro que inspirará alguna de sus creaciones. Que entre los turistas que visitan el recinto estos días, especialmente señalado en la agenda por la inminente visita del Papa en junio, haya además curiosos que piden ver con sus ojos el lugar desde donde se precipitó el magnate de la moda Isac Andik no deja a nadie indiferente. Del mal gusto a la falta de sensibilidad, ese “cómo somos” nos sacude la conciencia ante comportamientos así. Pero ¿cómo somos?. El 'turismo negro' o 'turismo oscuro' que mueve desde negocios de viajes hasta series de televisión está arraigado en nuestra sociedad desde que entendemos la Historia como tal, si no no se entienden las visitas a lugares que fueron escenario de episodios que marcaron el rumbo de la humanidad, desde el yacimiento que puede visitarse en Roma donde Julio César fue asesinado a puñaladas hasta el recinto que se ha construido sobre las ruinas donde se encontraba el sótano donde fue asesinada la familia Romanov.

Cierto que en lo que a la historia se refiere, muchas veces el valor de visitar lugares con fuerte carga dramática tiene un sentido último de homenaje y memoria para que no vuelvan a ocurrir: desde los viajes organizados a Mauthausen o Chernobyl pasando por la visita a la ciudad de Hiroshima tienen un memorable sello de dolor y urgencia vital de imprimirlo en el recuerdo.

Pero ir a Montserrat a distinguir el punto de un precipicio mortal? Esa curiosidad está al nivel de la que azuza a los visitantes de la montaña de Tor, catapultada al imaginario cultural desde que el libro superventas y luego serie de Carles Porta puso la semilla para todo un fenómeno con su programa, Crims, y el rescate de historias de la crónica negra que sacudieron a distintas generaciones y siguen vivas en un loop infinito de recuerdo.

De la matanza de los Romanov a la caída mortal de Andic por la montaña de Montserrat hay un trecho, pero ese momento único en la vida de unas personas que un acontecimiento truncó, sea un fusilamiento en masa o quizá una simple tropiezo en el peor momento de una ruta de paseo, abren en nuestra imaginación un abismo de preguntas y posibilidades. En el caso del que fuera dueño de Mango, quién no se pone en su lugar por un momento para repasar mentalmente el trayecto que hizo, que cómo habría cambiado su destino si hubiera tomado una decisión u otra, si hubiera ido más alerta al trazado del camino, hubiera tenido más reflejos o fuera, quizá, más descansado.

Pienso en esos giros de la vida que tanto nos fascinan, que cuando experimentamos con más o menos tragedia nos obligan a repetir la secuencia de actos que le precedió, por si algo podría haber sido diferente, para encontrar el punto exacto en que todo se torció. Y en cómo ese momento exacto es la palanca definitiva para un movimiento de consecuencias imprevisibles. El 'turismo oscuro' se alimenta mucho de esta conexión emocional con sucesos que han quedado fijados para siempre en el ojo de un huracán destructor.