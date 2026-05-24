Cuenta atrás para las municipales

A un año de las elecciones locales y con el ciclo electoral ya en marcha, los partidos empiezan a definir estrategias en un contexto marcado por la política general. Las municipales mantienen una lógica propia, con los alcaldes en primera línea de la respuesta y atención a los problemas más reales e inmediatos de los ciudadanos, aunque la proximidad del final de la legislatura estatal (si no se trunca antes) y la coincidencia con las autonómicas en buena parte del Estado podrían reforzar la ‘nacionalización’ de la campaña y condicionarán candidaturas y alianzas.

La principal incógnita sigue siendo la relación entre municipales y generales. Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura y descarta un “superdomingo” electoral, pero dentro del PSOE persiste la preocupación de que unas municipales demasiado próximas a las generales queden condicionadas por el desgaste del Gobierno. El PP buscará consolidar el poder territorial obtenido en 2023, mientras Vox intentará ampliar implantación municipal y capacidad de influencia en futuros pactos. En la izquierda continúan abiertas las dificultades para articular el espacio situado a la izquierda del PSOE, todavía marcado por la fragmentación, la debilidad organizativa y la falta de liderazgos consolidados.

En Catalunya, las municipales serán el primer test para comprobar si el PSC logra trasladar el efecto Govern al ámbito local y reforzar su posición en las principales ciudades. Junts, a quien las encuestas auguran un retroceso, afronta la cita con el difícil reto de no perder la centralidad del espacio independentista en un contexto de mayor competencia, mientras que ERC busca confirmar las encuestas que vaticinan una inflexión tras superar un ciclo descendente. El gran interrogante es Aliança Catalana, cuyo crecimiento puede alterar el equilibrio interno del independentismo siempre y cuando logre traducir las buenas expectativas demoscópicas en candidaturas y representación institucional.

Las municipales de 2027 permitirán comprobar hasta qué punto se consolidan las dinámicas surgidas tras el ciclo electoral de 2023

Barcelona concentrará buena parte de estas dinámicas. Jaume Collboni afronta las elecciones con el objetivo de consolidar la posición del PSC en la capital a partir de una estrategia centrada en la gestión y los acuerdos transversales, en una campaña que previsiblemente estará marcada por debates sobre vivienda, turismo y transformación urbana. La fragmentación del consistorio seguirá condicionando la gobernabilidad y las estrategias de pacto, aunque el actual alcalde cuenta con la ventaja de encontrarse con gran parte de la oposición en un estado de indefinición. Junts todavía no ha cerrado su liderazgo; ERC confía en Elisenda Alamany como apuesta de renovación; los Comuns intentarán recomponer su espacio con Gerardo Pisarello; el PP buscará mantener una posición decisiva; y Aliança Catalana, aún sin candidato, intentará entrar en el consistorio.

En el conjunto de España, las municipales de 2027 permitirán comprobar hasta qué punto se consolidan las dinámicas surgidas tras el ciclo electoral de 2023. La cita medirá la capacidad del PP para preservar su hegemonía territorial, el peso que pueda adquirir Vox en la política municipal y en la formación de mayorías, y la capacidad del PSOE para contener el desgaste. En Catalunya, en cambio, las elecciones pueden marcar el inicio de una nueva etapa en el sistema de partidos dilucidando si Aliança Catalana logra consolidarse como actor relevante y alterar el equilibrio del espacio independentista, si PSC, Junts y ERC mantienen todavía capacidad para vertebrar el sistema político catalán y si los tres partidos de izquierdas que acaban de hacer una apuesta por la gobernabilidad con la aprobación de los presupuestos pueden ampliar sus espacios de colaboración.