La emprendedora que tenía los huevos cuadrados

Hacía tiempo que el Saló de Cent del Ayuntamiento no se llenaba tanto. No quedó ni un banco ni una silla vacía. Ni una. Cocineros, restauradores, diseñadores, arquitectos, políticos, periodistas, amigos y toda la familia de Rosa Esteva estuvieron a su lado el día en que Barcelona le rindió un homenaje tan sentido como merecido.

La mujer que cambió la restauración de la ciudad, según palabras de Jaume Collboni, entró a la sala de actos junto a su nieta Ale Lacour y el alcalde. A su lado se sentaron el sumiller Josep Roca, el bodeguero Álvaro Palacios y los diseñadores Mario Eskenazi y Javier Mariscal. Este último, que nació el mismo día que Rosa Esteva, explicó que los dos eran iguales. O sea, maleducados, sinvergüenzas y, a ratos, impresentables. Lo dijo así. Textualmente. Aunque enseguida añadió que Rosa Esteva era también generosa, emprendedora, inteligente, tozuda y creativa. Los citados Josep Roca, Álvaro Palacios y Mario Eskenazi también mostraron su amor incondicional por Rosa Esteva.

Rosa Esteva prefirió trabajar antes que ejercer de burguesa y acabó creando el primer restaurante realmente distinto de la ciudad. El Mordisco nació en 1987 y se convirtió en un lugar donde podías comer solo sin sentirte solo. Donde la cocina era diferente, pero seguía sabiendo a casa. Después fue levantando un imperio que llegó a reunir veinte restaurantes y un hotel. Sí, el hotel OMM, diseñado por el arquitecto Juli Capella. “Para mí fue un proyecto importante”, me explica Juli Capella, que recuerda que Rosa Esteva tenía entonces tanto genio como talento.

A Jaume Collboni lo acompañaron el ya autoproclamado precandidato de Junts a la alcaldía, Jordi Martí, y su principal valedor, Xavier Trias.

El discurso de Rosa Esteva fue leído por su nieta Ale Lacour, actriz, escritora y directora teatral. Agradeció el gesto de Jaume Collboni y tuvo un recuerdo especial para el alcalde Pasqual Maragall. Un bonito detalle de una mujer que sigue controlándolo todo.

Estaban el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols; Paco de la Rosa Torelló; Albert Adrià; los hermanos Torres; Cristina Castanyer; Mako Artigas; Anabel Campo Vidal; Llàtzer Moix; Clementina Milà y José María Milà; Poldo Pomés o mis colegas Josep Sandoval, Xavier Mas de Xaxàs y Joaquín Luna.

Fue un homenaje más que merecido a una mujer valiente, trabajadora, independiente y con un talento fuera de lo común. Tendría mal genio, sí, pero es muy estimada y tiene una lista de amigos infinita. Al salir, todos ellos recogieron una cajita con unos huevos de chocolate. ¿Por qué huevos? Porque ella misma presumía de tenerlos cuadrados…

El embajador Joan Dausà

Cruzar Barcelona en coche, taxi o autobús es cada día más complicado. Así que ir del Ayuntamiento al Palau de Pedralbes acabó convirtiéndose en una pequeña aventura. Dicho esto, valió la pena. Y no solo por el fantástico concierto de Joan Dausà, sino porque allí pasaba algo importante.

Miquel Martí, CEO de Movento, Xavier Beltrán, Josep Maria Martí, presidente de Moventia y Joaquim Badía, gerente de Auto Beltrán- Movento Stern en la presentación de dos nuevos modelos / Jordi Cotrina

El evento servía para presentar dos nuevos modelos y para celebrar que Moventia ha adquirido, a través de Movento Stern, el concesionario de Mercedes Auto Beltran, que hasta ahora operaba LG Groupe. A priori puede parecer una operación empresarial más, pero en realidad significa que una empresa catalana ha recuperado una marca emblemática que había pasado a manos francesas y con una gestión muy criticada. Pues eso, que los clientes seguro que recuperarán el excelente trato que tanto añoraban.

Por este motivo no se lo perdieron el presidente de Moventia, Josep Maria Martí; el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre, y buena parte de su familia, además del máximo responsable de Mercedes-Benz Auto Beltran, Quim Badia, o el director del concesionario, Sergi Alcaide. También estaban el propio Xavier Beltrán o algunos embajadores de la marca como el citado Joan Dausà, el asesor del FC Barcelona, Enric Masip, o el director deportivo del club, Deco. Vimos también al asesor del presidente Joan Laporta, Alejandro Echevarría; a la promotora musical Gemma Recoder y al chef Nandu Jubany, que acabó siendo el otro gran protagonista de la noche al servir una espectacular cena. En fin, un acto entrañable y con un Joan Dausà sublime y divertido.