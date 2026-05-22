Con acuerdos, Catalunya avanza.

Hace meses que lo veníamos diciendo y se ha trabajado intensamente para hacerlo realidad: Catalunya necesita unos presupuestos. Los últimos fueron aprobados en 2023 y es evidente que ya no se ajustan a la situación actual ni a las necesidades de la ciudadanía. El país no puede esperar más, y cualquier conversación con las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Catalunya lo confirma.

El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC no solo desbloquea la aprobación de los presupuestos, sino que profundiza en la línea política que ambas formaciones consensuaron en el pacto de investidura. Entre las medidas más destacadas se encuentra la línea orbital ferroviaria, con 5.200 millones de euros para una nueva línea de Rodalies de 120 kilómetros y 40 estaciones que conectará Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona, con una demanda potencial de 30 millones de viajes al año. En el ámbito sanitario, un fondo extraordinario de 250 millones de euros permitirá reducir el déficit histórico de financiación de la sanidad catalana. En el ámbito educativo, se invertirán 400 millones en los centros hasta 2030 y se crearán 250 nuevas aulas de acogida.

El acuerdo prevé también una inversión de 527 millones de euros en la Agència Tributària de Catalunya para reforzarla y prepararla para asumir más tareas. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alcanzarán la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca, y se creará una sociedad mercantil para impulsar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

El Pla de Pobles 2026–2030, dotado con 400 millones de euros, rehabilitará viviendas y mejorará los espacios públicos de los 730 municipios de menos de 5.000 habitantes, las 63 entidades municipales descentralizadas y las capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes. Diez millones más mejorarán la conectividad de los municipios rurales, y veinte millones adicionales garantizarán que los pueblos de menos de 2.000 habitantes puedan contar con secretario o interventor.

Un segundo pacto entre el PSC y los Comuns, que respeta plenamente lo alcanzado hace unos meses y lo complementa, asegura la mayoría necesaria para la aprobación de los presupuestos en el Parlament. En este nuevo acuerdo, en materia de vivienda, se prevén 2.500 millones de euros durante la legislatura, el mantenimiento de la doble convocatoria del Pla de Barris i Viles —cuarenta barrios y 400 millones anuales— en los años 2027 y 2028, y una proposición de ley para ampliar el parque de vivienda protegida y frenar la especulación. En infraestructuras, se estudiará la viabilidad del tren-tranvía en las Terres de l’Ebre y se analizará si la futura línea R-Aeroport, entre Sant Andreu y el aeropuerto, podría ampliarse y pasar a ser operada por los Ferrocarrils de la Generalitat, con posibles prolongaciones hacia Terrassa o Manresa y una línea complementaria por el sur para descongestionar los túneles de Plaça Catalunya y Passeig de Gràcia. Finalmente, se creará una Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias Machistas, con un refuerzo de los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra y de las unidades de investigación de estos delitos.

El presupuesto que el Govern de Salvador Illa presenta al Parlament alcanza la cifra récord de más de 49.000 millones de euros, un incremento muy significativo que repercute directamente en los servicios públicos, las políticas de vivienda y las infraestructuras. En definitiva, en la vida cotidiana de cada ciudadana y ciudadano.

La prioridad de estas cuentas es clara: la cohesión social y territorial. Queremos que cada persona pueda construir su proyecto de vida con autonomía y dignidad, independientemente de la situación económica de la familia en la que haya nacido o del lugar donde viva. Trabajamos, en definitiva, por una prosperidad compartida.

La agenda social está en el centro de la acción de gobierno. Hoy, ante la ofensiva de las fuerzas reaccionarias, profundizar en el carácter social de nuestros estados es la mejor manera de defender el carácter democrático de nuestras sociedades. Aprobar unos presupuestos es, también, una decisión de sentido común: estamos en un ciclo económico favorable que debe aprovecharse para consolidar unas cuentas sólidas, reforzar la protección social y contribuir a la estabilidad en un contexto internacional convulso.

Con acuerdos, Catalunya avanza.