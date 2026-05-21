20€ para Defensa vs 1€ para Vivienda

El nuevo Plan Estatal 2026-2030 prevé destinar 7.000 millones de euros a vivienda en los próximos cinco años. Valoramos positivamente este esfuerzo, dado que triplica la cantidad de los planes anteriores. Sin embargo, conviene no caer en el triunfalismo. Una comparativa reciente llama poderosamente la atención: lo que nos gastaremos en vivienda en los próximos cinco años equivale a lo que el Estado gasta en solo quince días en pagar las pensiones y, si ponemos de manifiesto nuestra distorsión de prioridades, por cada euro público que va a parar a vivienda, se destinan más de veinte a defensa. Si la vivienda es realmente el principal problema de la ciudadanía, el gasto público destinado debería dejar de ser un mero gesto y convertirse en una prioridad.

El nuevo "Plan Vivienda" es un extenso catálogo de herramientas para construir, rehabilitar y ayudar a las personas a acceder a una vivienda. Ahora la Generalitat de Cataluña debe ejecutar todos los programas de este plan para aprovecharlo al máximo y seguir resolviendo el problema. Ante el déficit estructural de nueva vivienda, construimos la mitad de lo que necesitamos, por lo que no pueden faltar los programas de promoción de VPO de alquiler y de venta, ni los que facilitan transformar suelo calificado para construir vivienda asequible.

Coincidimos con la Generalitat en que hay que construir tanta vivienda como sea posible. Si el déficit crece, estamos abocados a una situación crítica de accesibilidad. Ahora bien, esta urgencia no quiere decir destinarlo todo al alquiler. Enrocarse en el alquiler, cuando en Cataluña la protección oficial es indefinida, resulta absurdo. Debe facilitarse la compra protegida a quien pueda acceder a ella para aligerar la presión sobre el alquiler asequible.

De forma abrumadora, el 87% de los ciudadanos inscritos en el Registro de solicitantes de VPO escoge la casilla del alquiler con opción de compra entre sus preferencias. La propiedad sigue siendo una aspiración de futuro. El nuevo Plan Estatal abre esta oportunidad; ahora toca a la Generalitat facilitar este puente hacia la propiedad, especialmente cuando se puede articular con precios limitados de forma permanente.

La otra prioridad es acogerse a las ayudas para urbanizar suelo reservado a VPO. Sin la obtención de suelo finalista para vivienda asequible cada vez se hace más difícil construir vivienda allí donde la gente quiere vivir. Y sin suelo no avanzaremos hacia la ciudad de los 15 minutos. Este es el reto: que el Plan no sea sólo una nueva convocatoria de ayudas, sino una palanca para construir, urbanizar, diversificar y facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda asequible.