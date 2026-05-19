El tren orbital: mucho más que una infraestructura ferroviaria

El reciente acuerdo entre ERC y el Govern de la Generalitat para recuperar el impulso de la futura Línea Orbital Ferroviaria ha vuelto a situar sobre la mesa uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de la movilidad y la cohesión territorial del país. Después de años de debates, estudios y reivindicaciones del territorio, el tren orbital reaparece con fuerza como una infraestructura imprescindible para conectar las grandes ciudades de la segunda corona metropolitana sin tener que pasar necesariamente por Barcelona.

Para Vilanova i la Geltrú, esta no es una cuestión menor. El proyecto representa una oportunidad histórica para reforzar nuestra capitalidad territorial, mejorar la competitividad económica, avanzar hacia una movilidad más sostenible y situar al Garraf en una posición central dentro de la Catalunya metropolitana del siglo XXI.

Vilanova i la Geltrú ha sido históricamente una ciudad abierta, conectada y con vocación de capitalidad territorial. Lo fue con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, que transformó la ciudad y la conectó con Barcelona y Tarragona. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos ante un nuevo momento determinante: el desarrollo de la futura Línea Orbital Ferroviaria, el conocido tren orbital.

Este proyecto no es solo una nueva infraestructura ferroviaria. Es un cambio de paradigma en la manera de entender la movilidad, la economía y la cohesión territorial de Catalunya. La línea conectaría Vilanova i la Geltrú con Mataró pasando por ciudades como Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell o Granollers, sin tener que pasar obligatoriamente por Barcelona.

Durante décadas, la red ferroviaria catalana se ha construido con una lógica radial: todo pasa por Barcelona. Esta estructura ha generado dependencias, colapsos y una enorme dificultad para conectar entre sí las ciudades de la segunda corona metropolitana. Para ir del Garraf al Vallès, del Penedès al Maresme o del Baix Llobregat al Vallès Occidental, a menudo es necesario realizar trayectos poco eficientes, con transbordos y pérdidas de tiempo que penalizan a trabajadores, estudiantes y empresas.

El tren orbital rompe precisamente esta dinámica. Su objetivo es vertebrar el territorio y crear una auténtica red metropolitana policéntrica. Para Vilanova i la Geltrú, esto representa una oportunidad extraordinaria.

El tren que conectaría ciudades del Garraf, el Penedès, el Vallès y el Maresme sin pasar por Barcelona tiene el objetivo vertebrar el territorio y crear una auténtica red metropolitana policéntrica

En primer lugar, desde el punto de vista económico. La ciudad podría reforzar su posición como nodo estratégico entre el Garraf, el Penedès y la región metropolitana ampliada. La conexión directa con polos universitarios, industriales y tecnológicos como el Vallès puede generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y captación de talento. Las empresas necesitan conectividad, y las ciudades que disponen de infraestructuras modernas tienen más capacidad para competir y crecer.

En segundo lugar, el tren orbital es también una apuesta clara por la sostenibilidad. La nueva línea pretende reducir la dependencia del vehículo privado y favorecer un modelo de movilidad más eficiente y menos contaminante. En un contexto de emergencia climática, no podemos seguir pensando el futuro únicamente en términos de autopistas y más tráfico rodado. El ferrocarril es una herramienta imprescindible para avanzar hacia una movilidad descarbonizada.

También existe una cuestión de equilibrio territorial y justicia metropolitana. Con demasiada frecuencia, ciudades como Vilanova i la Geltrú han quedado en una especie de periferia funcional respecto a Barcelona, pese a contar con peso demográfico, económico y universitario propio. El tren orbital puede contribuir a superar esta visión centralista y reconocer que Catalunya es una red de ciudades interconectadas, no una única capital rodeada de municipios dormitorio.

Además, el proyecto puede ayudar a descongestionar la actual red de Rodalies, especialmente los corredores saturados que entran en Barcelona. La línea orbital podría captar millones de desplazamientos anuales y convertirse en una infraestructura clave para el futuro de la movilidad catalana.

Es cierto que se trata de una obra compleja, con una inversión muy elevada y un calendario largo. Pero precisamente por eso hay que empezar ahora. Catalunya no puede seguir aplazando indefinidamente las grandes infraestructuras estratégicas que necesita. Las grandes ciudades se construyen pensando a largo plazo. Nuestros antepasados entendieron que el ferrocarril cambiaría el futuro y apostaron por él con decisión. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo.

El tren orbital no es solo un proyecto ferroviario. Es una apuesta por una Catalunya más conectada, más equilibrada y más sostenible. Y Vilanova i la Geltrú quiere ser protagonista de ese futuro.