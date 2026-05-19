Puentes de tinta entre generaciones

Con el Salón del Cómic de Barcelona sucede algo curioso, y esta edición ha sido más pasmosa que ninguna otra. Entrar en el recinto y pasearse por sus stands y atracciones te transporta, por unos días, a un universo alternativo que destila todo lo que está bien: la diversidad ha pulverizado las cifras de citas anteriores, con mujeres finalistas y premiadas en casi todas las categorías al igual que llenan las academias y empresas de ilustración y hasta los concursos infantiles que se organizaron. Con mirada internacional, han compartido espacio la tradición europea, la americana y la asiática, en una ONU cultural sin fronteras de inspiración y reconocimiento mutuos. Pero sobre todo con un relato que bebe del pasado, honra las raíces y las proyecta en las nuevas generaciones que rebosan ilusión al igual que los adultos que no renunciamos a la pasión de imaginar la vida en viñetas. Somos legión las personas a las que nos atrapó en la infancia esta forma de explicarnos el mundo.

Una de las muestras de esta edición, dedicada a lo mejor del siglo de oro español, interpretaba las obras literarias que son canon en nuestra cultura, desde ‘La vida es sueño’ hasta ‘Fuenteovejuna’ o ‘La celestina’, con paneles gigantes con ilustraciones del dibujante Ken Niimura y breves textos a modo de introducción de Oriol Corcoll Arias para hacerlas más accesibles al público. La exposición no podía ser más oportuna en una sociedad abocada a una atención mínima, concentrada en 'scrolls' infinitos, vídeos cortos y textos diminutos y ha ofrecido una ventana de excepción a conocer mejor este patrimonio que puede suponer un choque cultural total para muchos jóvenes y niños.

Vivimos en un mundo de paradojas, y, por eso, el terreno de la imaginación y sus formas ilustradas es un puente perfecto para encajar los cambios veloces que atravesamos, separando el grano de la paja y fijando la memoria valiosa de lo que importa ante lo que solo hemos de transitar con ligereza. Un creador de fantasías animadas como Hayao Miyazaki, premiado con su Estudio Ghibli por la humanidad de su trabajo con el Princesa de Asturias, supo imprimir en el vuelo imposible de los protagonistas de ‘El castillo ambulante’ sobre los tejados amenazantes de una ciudad un rumbo que seguir: el del mago Howl, que traslada su fortaleza por los cielos para huir de la guerra. El japonés Miyazaki está en el alma que mueve el trazo del último dibujante que pisó el Cómic Barcelona, Pen So, junto a un puñado de artistas venidos expresamente de Hong Kong este año, y que proyecta en su maravillosa ‘See you in memories’, primera de sus obras traducidas al español. La protagonista del este cómic-joya es una joven desmemoriada que reconstruye sus últimos años gracias a un cuaderno de ilustraciones de un mundo que ya no existe, que encapsula la nostalgia y que aunque da pistas y recuerdos para valorar la vida, también acarrea riesgos si no sabemos cuándo dejarlos atrás para avanzar.

Pasado, presente y futuro se sostienen en un difícil equilibrio que, como funambulistas, nos permite transitar el trazo que da forma a los dibujos.