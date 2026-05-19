La operación biquini de Oriol Junqueras

Me lo hizo notar ayer mi madre, en esas cosas las mujeres siempre han tenido más ojo que los hombres.

-Hoy he visto por la tele a aquel político de ERC, no recuerdo cómo se llama. Hay que ver cómo ha adelgazado.

-No estarás hablando de Junqueras -le dije, alarmado, puesto que no me lo imaginaba rechazando nada medianamente comestible, ni animal ni vegetal, ni crudo ni cocinado, ni muerto ni vivo.

-¡Ese, ese! Bueno, todavía está un poco gordo, pero por lo menos ya puede abrocharse la americana -terció mi señora madre.

Así que encendí el televisor esperando que apareciese Junqueras, algo tendrían que decir sobre él en el 'Telenotícies'. No tuve que esperar mucho, y efectivamente, aunque estaba detrás de un atril que le ocultaba el otrora prominente y hoy menguado abdomen, su aspecto dejaba claro que el líder republicano ha perdido unas cuantas decenas de quilos (ignoro exactamente cuántos, en el 'Telenotícies' prefirieron centrarse en lo secundario, no sé qué de los presupuestos catalanes, que en lo importante, ellos sabrán). Así, a ojo, calculé por lo menos cuatro agujeros más en el cinturón para poder abrochárselo, eso no es ninguna broma.

Espero que su nuevo aspecto no derive de algún problema de salud y que haya sido buscado a propósito. No son pocas las señoras que en esta época se someten a dieta para lucir tipito en la playa, lo que se conoce como operación biquini, tal vez Junqueras se haya apuntado a ello, me refiero a hacer dieta para lucir tipito, no a usar biquini, líbrenos Dios de esta visión. También es posible que esté preparando el asalto a la Generalitat -si es que llega la amnistía- y algún asesor de imagen le haya recomendado un aspecto más acorde a los tiempos, no hace falta que llegue a parecerse a Gandhi, pero tampoco a Enrique VIII como hasta hace poco, eso echa a los votantes para atrás.

Ahora sí que el 'procés' ha muerto definitivamente. Lo único que quedaba de él tras la conversión en pijos de los líderes de la CUP, el hartazgo de los votantes, la casi extinción de la ANC, la desaparición de lazos amarillos y la insignificancia del Vivales, era la barriga de Junqueras, y hasta eso nos han hurtado.