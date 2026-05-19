En la España del no pacto

Preparaba el artículo sobre las elecciones andaluzas e imputan a Zapatero. Algunos verán intenciones negras detrás de la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, pero este tipo de operativos no se montan en dos días. Así que las elecciones en Andalucía con el resultado del Partido Popular y el futuro de Zapatero son cosas que van por separado.

La contienda electoral no ha acabado como las encuestas vaticinaban. Las acciones demoscópicas sirven para poco. Siempre lo olvidamos. Nadie esperaba ese resultado que es en sí mismo contradictorio. El PP de Juanma Moreno ha crecido 146.547 papeletas en relación con las últimas elecciones. Sin embargo, el porcentaje de votos le ha hecho perder cinco diputados. No es la primera vez que eso ocurre. A todos los partidos les ha pasado en alguna ocasión. Pero es interesante observarlo. En este caso significa que hay más andaluces que han confiado en el trabajo de Moreno, pero más ciudadanos que han optado por otras opciones, como Adelante Andalucía, del simpático y vitalista José Ignacio García, profesor de secundaria y político no profesional.

Este resultado deja abiertos varios interrogantes. El PP ha perdido y ha ganado votos, entonces, ¿el modelo tranquilo, conciliador y alejado de Vox de Juanma Moreno funciona o no? Porque si no funcionó, el PP tendrá que introducir el estilo agresivo, incisivo y personal de Isabel Díaz Ayuso. El debate hoy entre bambalinas en Génova es ese. ¿De qué vamos? Feijóo, que anda acomplejado desde que llegó a la presidencia del partido, tendrá que decidir por una u otra apuesta, o encontrar el modelo equilibrador que busca desde que llegó a Madrid.

Si hacemos comparativas, si Salvador Illa está gobernando Catalunya con una mayoría muy relativa, que le causa tensiones, pero a la vez éxitos como el que está a punto de producirse con los presupuestos, Moreno también podría gobernar en minoría y apoyos puntuales. El problema es que el PP en Andalucía tendrá que cambiar mucho para que alguna formación que no sea Vox le apoye y, a la vez, sus relaciones con el partido de Santiago Abascal son un desastre. El líder de los populares andaluces ya ha demostrado en muchas ocasiones que no soporta a Vox y los ha ninguneado en estas últimas legislaturas.

Los acontecimientos del guion son muy interesantes porque nada es exactamente lo que parece. De cara a las elecciones generales todos los analistas se centran en cómo afectará el resultado de Andalucía en las próximas elecciones. Pero el silencio de Pedro Sánchez ante el desastre anunciado de María Jesús Montero es atronador. Las incógnitas pesan sobre los dos partidos. ¿Qué hacer? Reitero que Juanma Moreno ha subido en votantes. Y el descenso de Montero ya estaba previsto. ¿Qué deben hacer los dos partidos centrales de la democracia en España?

Si al PSOE le repugna tanto como dicen la posibilidad de que Vox esté en el Gobierno andaluz, ¿qué hace no respaldando al PP? Si el PP quiere gobernar en solitario, ¿qué hace rechazando cualquier relación con los socialistas? Las excusas ya las sabemos.