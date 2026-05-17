Por favor, por favor, presidente, estamos ganando demasiado

Donald Trump dijo que iba a llevar a Estados Unidos a una nueva era de grandeza. El presidente prometió a los estadounidenses más victorias de las que serían capaces de soportar. “Vamos a ganar tanto que os vais a cansar de ganar. ‘Por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. No podemos soportarlo más’”, dijo en 2024, en su peculiar tono de voz jocoso y fanfarrón.

Casi año y medio después del comienzo de su segundo mandato, está cada vez más claro que las derrotas superan con creces a las victorias.

Va perdiendo en sus dos grandes conflictos internacionales, la guerra fría con China y la calientre con Irán.

Ha quedado de manifiesto en su visita de Estado de esta semana a China. Mientras él se deshacía en halagos hacia su anfitrión, Xi Jinping (eres mi amigo, eres un gran líder, nuestros dos países tendrán un gran futuro juntos), el hierático autócrata chino le leía la cartilla sobre Taiwán (podría suponer un choque) y usaba un lenguaje confrontacional, refiriéndose a la famosa paradoja de Tucídides, en la que una Esparta pujante acaba chocando con una Atenas en declive. No le devolvió el trato de querido amigo (hao pengyou). Pekín ya dobló el brazo a Washington en octubre del año pasado, cuando Trump detuvo la guerra arancelaria que había lanzado (esencialmente un embargo a los productos chinos) después de que Xi ordenara frenar las exportaciones de tierras raras y otros minerales críticos para la industria estadounidense.

Está perdiendo también contra Irán, y por eso ha tenido que pedir ayuda esta semana a Xi Jinping. Teherán no capitula, y ni siquiera negocia. La Guardia Revolucionaria y el ejército han golpeado severamente 18 bases estadounidenses en la región, algo no reconocido por el Pentágono pero que ha demostrado esta semana una investigación del The New York Times y, anteriormente, otras dos de CNN y The Washington Post.

Irán sigue disponiendo del 70% de su capacidad misilística y de drones, mantiene en su poder 450 kilos de uranio enriquecido, sigue bloqueando el bloqueo del estrecho de Ormuz y está “humillando” diplomáticamente a Estados Unidos, en palabras del canciller alemán Friedrich Merz. El régimen sigue en pie, controlado por otro Jameneí (hijo) y reprimiendo y ejecutando cruelmente en la horca a sus ciudadanos disidentes. La ayuda que prometió Trump nunca llegó a los iraníes, solo bombas. También pierde en la guerra de la propaganda en redes con el régimen de los ayatolás.

Dentro de casa las cosas son peores, si cabe. Su aprobación está en mínimos históricos, el 37%. Hay un cisma en ciernes dentro del movimiento MAGA. La gasolina está en cifras récord: antes de la guerra contra Irán (en defensa de los intereses de Israel), los conductores estadounidenses pagaban 0,77 dólares por litro de media; ahora, 1,2 dólares. Eso rompe el contrato social, que en Estados Unidos es mantener el precio del combustible bajo. La inflación está disparada, al 3,8%, el mayor nivel en tres años, según los datos hechos públicos esta semana.

Al mismo tiempo, está enfadando a casi todos sus aliados, especialmente a los países de la Vieja Europa. Ninguno ha arrimado el hombro en su guerra contra Irán.

Tampoco ha conseguido el acuerdo de paz en Ucrania que prometió lograr en 24 horas. Quizá la demolición interna del Departamento de Estado y el arrinconamiento de los grandes diplomáticos del país en favor de su yerno Jared Kushner y su amigo Steve Witkoff no hayan ayudado.

El presunto plan para reconstruir Gaza está totalmente parado desde hace meses e Israel sigue bombardeando diariamente Líbano, masacrando a familias enteras en pleno alto el fuego.

Trump forjó un Ejecutivo con fieles, no con los mejores. Ahora empieza a sufrir el resultado. Él y el mundo entero.