El PSOE se consuela con el aumento de Vox

El presidente de VOX Santiago Abascal interviene en el cierre de la campaña electoral andaluza del partido, este viernes en la plaza de la Virgen de los Reyes, en Sevilla / Raúl Caro / EFE

Las elecciones andaluzas tenían mucho de convocatoria en clave nacional con tres preguntas clave. La primera era si el PP conservaría la mayoría absoluta y el electorado ha sentenciado que no y ha ordenado a las derechas que pacten. El incremento de la participación ha alejado a Moreno Bonilla de la doble victoria que buscaba: ganar y no depender de VOX.

La segunda pregunta era cuál era el nivel de apoyo al tándem formado por Pedro Sánchez y María Jesús Montero y la respuesta es que el PSOE sigue cayendo por una pendiente que no parece tener fin. La campaña de Sánchez contra Trump e Israel no ha calado.

El alivio socialista es que el PP no alcanza la mayoría. No deja de ser paradójico que el PSOE, que se pasa el día diciendo que es preciso luchar contra la ultraderecha, tenga por consuelo el ascenso de los de Abascal y su capacidad de condicionar al PP.

La tercera pregunta era si Vox tenía techo, tal como muchos pronosticaban. La realidad es que no, los de Abascal suben y además se hacen con la lleva del poder. Almeria se consolida como feudo de Vox y desbanca al PSOE como segunda fuerza.

Una clave más ha surgido a última hora, para preocupación de Pedro Sánchez. La izquierda más alejada del PSOE, Adelante Andalucia, desbanca como partido de la izquierda radical a Por Andalucia, la marca que agrupaba a todos los socios parlamentarios del PSOE en el congreso de los diputados.

Mal augurio para Pedro Sánchez el cóctel por el cual el PSOE sigue cayendo en Andalucia, que sus socios también pierdan apoyo y que los mensajes de advertencia contra el pacto Vox-PP no hagan mella en los votantes.

Extremadura, Aragón, Castilla y León y, ahora, Andalucia han dejan algo claro: la jugada de Sánchez en 2023, llamando al voto contra el pacto PP-Vox no parece una carta ganadora en 2027 para quedarse en La Moncloa.

La opinión pública parece haberles pillado el gusto a los pactos y tras los acuerdos del PSOE con Podemos y luego Sumar, parece que se acerca un cambio de tercio.