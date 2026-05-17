Narcopolítica o guerra al narco

Cádiz es de las pocas ciudades de España que resistieron a las tropas napoleónicas. Su geografía y sus defensas impidieron el paso al enemigo francés.

En nuestra época los enemigos no esperan al otro lado de sus muros. Hace tiempo que se han infiltrado y corrompen a su juventud. Cuando estos días visitaba sus calles la defensa parece reducida a algunas pancartas con la que expresan su repulsa al asesinato de los últimos guardias civiles en Huelva: "Quien trae drogas sobra aquí", clama una de ellas. Carteles contra armamento militar y lanchas de alta velocidad.

El narco es el enemigo fundamental de cualquier país, frente al cual debería generarse la mayor unidad política posible. La valiente senadora mexicana Lilly Téllez lleva mucho tiempo señalando a la presidenta de su país Scheinbaum, y otros senadores por su connivencia e incluso alianza con los cárteles más peligrosos del mundo. Los mismos que han echado a la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a tierras Majicanas. Téllez, que en sus orígenes venía del partido de izquierdas, tiene claro que el narcotráfico es y debe ser el enemigo fundamental del Estado Mexicano. Porque empobrece y destruye vidas como nadie en uno de los países más maravillosos del mundo.

Nosotros debiéramos seguir sus pasos. Mientras continuamos discutiendo como estúpidos sobre el derechismo o izquierdismo de la regularización masiva de inmigrantes, pasamos por alto el verdadero problema: en España el narcotráfico tiene ganada la partida. "Ellos son más", me comenta un policía de Barcelona, "da igual a cuántos metas en la cárcel. Siempre hay muchos más". Las fuerzas de seguridad no tienen ni los instrumentos ni el personal suficiente para detener esta invasión. A día de hoy España tiene perdida la guerra contra el Narco. Sí, vuelvan a leerlo, en esta situación actual el Narco es más poderoso que el Estado.

La razón es puramente numérica. En Barcelona, hasta hace dos días, la mafia que controlaba la droga era casi toda de origen pakistaní. Hoy, debido a los problemas que tiene España con los Gobiernos del norte de África, ganan terreno las mafias de estos países. Da igual el crimen que se cometa, España a día de hoy no puede devolver criminales a Argelia. Y con Marruecos no está la cosa mucho mejor. Y si no es posible devolver a sus países a los argelinos o marroquíes que trafican con drogas, porque sus estados no los aceptan, el Narco tiene cada vez más soldados a sus órdenes. Sin devolución no hay disuasión y los inmigrantes vulnerables que dejamos entrar en nuestro país son carne de cañón.

El principal problema que tiene España no es en sí la inmigración, porque el peligro más urgente no es económico ni administrativo. El principal peligro es penal. Y frente a esto no hay derechas ni izquierdas. Hay un enemigo público fundamental, que es el Narco.

Frente a él todos los partidos de España deben reconocer una irrenunciable amistad entre sí. Cualquier tipo de tolerancia en ese sentido debiera considerarse narcopolítica. Es necesaria una guerra contra el narco. Debemos armar a la policía, endurecer las penas y presionar diplomáticamente a aquellos países que nos presionan, y devolver a cualquier extranjero que toque la mínima cantidad de droga.

Las drogas destruyen la juventud y el tráfico pudre nuestras instituciones. Allí donde corra el dinero de la droga será más difícil ser un buen policía, un buen ciudadano y un buen político. Allí donde el castigo no sea suficiente, estaremos alimentando el virus que destruye todas las sociedades. Narcopolítica o guerra al narco; no hay tercera vía.