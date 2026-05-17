España pierde tres millones de jóvenes formados en 30 años por el alto coste de la vivienda

El próximo mes de junio se celebrará en Barcelona el III Foro Económico y Social del Mediterráneo que impulsan la Fundació La Caixa y Prensa Ibérica. Como en años anteriores, la presentación se hizo esta semana en Madrid junto a las empresas patrocinadoras y se aprovechó para desplegar una radiografía del área mediterránea con tres perspectivas: una visión macroeconómica a cargo de Martí Saballs, director de información económica de Prensa ibérica; una visión de uno de los casos que han analizado en los consejos locales del Foro que organizan las cabeceras del grupo que se centró en cómo se está construyendo el consenso por un turismo sostenible en Ibiza; y cerró el acto la catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Alicante, Carmen Herrero que habló, con mucha claridad de datos y de conclusiones, sobre 'El reto de los jóvenes'. Repasemos.

Invierno demográfico y sobrecualifiación

El análisis de Herrero partió de dos premisas. La primera es que Europa, y muy especialmente España, viven un invierno demográfico en el que los nacimientos ni siquiera cubren la reposición de los fallecimientos. A ello se suma que la sobrecualificación de los jóvenes españoles para los empleos que las empresas son capaces de ofrecerles, ha comportado la pérdida de tres millones de jóvenes en los últimos 30 años. El mayor despilfarro es que lo que se ha invertido en su formación no hemos sido capaces de aprovecharlo para nuestra economía sino que se lo hemos regalado a otros países: Gran Bretaña, Alemania y Suiza que es dónde han acabado pagando sus impuestos generando un déficit público irrecuperable a corto plazo.

Inmigración y economía informal

Mientras tanto, esos puestos de trabajo mal pagados han quedado en manos de ciudadanos españoles con salarios poco acorde con su formación y de inmigrantes, especialmente latinoamericanos, rumanos y marroquíes, que trabajan en la agricultura, en la construcción y en el servicio doméstico, en la mayoría de casos de manera informal, lo que hemos venido llamando en negro. De manera que no pueden pagar impuestos aunque de momento no hagan un uso intensivo de los servicios públicos. Con todo, son los colectivos más dinámicos desde el punto de vista de la reproducción. Y así es como resulta que la región mediterránea es donde se alcanzan las mayores densidades de población migratoria con tasas superiores al 25%.

La vivienda, motor de expulsión del talento

La tormenta perfecta de la vivienda es la que remata la situación. Necesitamos mano de obra, no construimos pisos, no pagamos buenos salarios, especialmente a los mejor formados, y buena parte del parque residencial se ha pasado a utilizar como turístico. De manera que los jóvenes sienten que el país que les ha formado, les paga mal, tanto en términos relativos respecto a lo que cobrarían en otros países como en términos absolutos porque con el salario no pueden pagarse un piso. Así es como el talento se va, de España, y muy intensamente de las comunidades autónomas de la ribera mediterránea, las convocadas a esta tercera edición del Foro con el lema 'Un mar de compromisos'.

Andalucía, fin de un ciclo electoral

De todo esto se ha hablado poco en la campaña de las elecciones andaluzas. Será porque los fanáticos de la «prioridad nacional» son los mismos que luego promueven los empleos de poca calidad en el mercado informal. Pero este círculo vicioso tan bien descrito por la catedrática Herrero, tiene unos componentes que son muy difíciles de revertir si no se aplican políticas a largo plazo consensuadas entre los partidos que puedan alternarse en el gobierno. Si Juanma Moreno repite la mayoría absoluta, encadenará 12 años al mando y se le podrán pedir responsabilidades. Pero si no lo consigue, este último eslabón del ciclo electoral forzado por Feijóo para emparedar a Sánchez podría significar un giro. Según la IA, el grado de coincidencia en los asuntos descritos por Herrero, entre el PPy el PSOE es superior al 60%. Sería la ocasión de acabar con ese muro artificial que les separa desde que Sánchez manda.