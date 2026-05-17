Sánchez, al rincón de pensar

Pese a la triste victoria de Moreno Bonilla, que no consigue revalidar la mayoría absoluta, el mal resultado de María Jesús Montero, hasta hace tan solo seis semanas poderosa vicepresidenta del Gobierno, va a forzar a Pedro Sánchez a recluirse durante un rato en el rincón de pensar. No para meditar sobre su futuro, ya nadie duda de que intentará agotar la legislatura, sino para reflexionar sobre si realmente le es útil quemar a sus ministros en la hoguera de elecciones autonómicas en las que no logran, ni de lejos, reanimar el voto del PSOE. Con los estudios demoscópicos en la mano y tras el fracaso de Pilar Alegría en Aragón y de Montero en Andalucía, el presidente del Gobierno debería replantearse su decisión de mantener en la carrera electoral a Diana Morant en la Comunidad Valenciana y a Óscar López en la Comunidad de Madrid. Este último se enfrentaría además no solo a la aparentemente imbatible Isabel Díaz Ayuso, sino también a su compañera de Gobierno, la ministra Mónica García, que aspira a repetir como candidata de Más Madrid. Tal vez, optar por dirigentes locales, más bregados en la pelea territorial, aportaría mejores resultados a los socialistas y, sobre todo, desgastaría menos al Ejecutivo central en un momento en el que PP y Vox centran todos sus esfuerzos en acabar con Sánchez y con el sanchismo.

Montero no ha conseguido siquiera revalidar el que era hasta ahora el peor resultado de los socialistas en unas elecciones andaluzas. Ha quedado por debajo de los 30 escaños de hace cuatro años. A su izquierda, quienes más han subido son los andalucistas de Adelante Andalucía, por encima de Por Andalucía, la candidatura de IU, Sumar y Podemos. Y mientras, Moreno Bonilla, que alardea de moderación frente a la altanería de Ayuso, ha perdido la mayoría absoluta. Mal asunto si este resultado lleva a la dirección nacional del PP y a Alberto Núñez Feijóo, que tantas veces parecen no saber bienbien a qué carta quedarse, o mejor, a qué tono quedarse, a optar por el estilo desabrido de la lideresa madrileña.