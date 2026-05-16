La People in Red se consolida como la mejor gala de todas las galas

No hay en Barcelona una noche igual a la de la gala solidaria ‘People in Red’ que organiza la Fundació Lucha contra las Infecciones del doctor Bonaventura Clotet. Es una de esas citas en las que la ciudad se viste de fiesta. Ellas, mayoritariamente de rojo; ellos —nosotros—, con traje oscuro o esmoquin, intentando estar a la altura de una velada que forma parte del calendario sentimental y social de la capital catalana.

Siempre hay quien se atreve a vestirse de naranja. Lo hizo Judit Mascó, aunque a Judit Mascó, por su condición de icono eterno, se le puede permitir todo. El otro gran color de la noche fue el negro, como el elegante y atrevido vestido que lució Aina Clotet, sin duda una de las mejores vestidas. Me cuentan que lo escogió junto a su estilista, Miriam Arruga, y que era de Yolancris. Aina Clotet acudió acompañada de su pareja, Marcel Borràs, ahora inmerso en el éxito de Els Estunmen. Eso sí, fueron de los primeros en abandonar la cena, ya que al día siguiente la hija del doctor Clotet viajaba a Cannes para presentar Viva, su debut como directora, una película que llegaba rodeada de excelentes críticas y que ha sido una de las grandes sensaciones del reconocido festival de cine francés.

El doctor Bonaventura Clotet junto a su hija, directora y actriz, Aina. / Marc Asensio

Elegantes estaban, porque lo son, Verónica Blume, Laura Ponte, Maria Eugènia Gay, Maribel Verdú, Sol Daurella o Helena García Melero, que se recreó en el photocall con su vestido rojo de Tothom. En mi mesa, estilosas también, estaban la presidenta de Holaluz, Carlota Pi; la directora general de El Periódico, Mabel Mas; la subdirectora del SPORT, Iulene Sergent; la actriz Cristina Brondo; o Yolanda Yámazares, además de Gerard Guiu, el mejor “lobbista” del país, y del director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot.

Las otras mesas más animadas de la noche fueron la de Carles Sans, que estuvo con Àlex Corretja, Martina Klein, David Ferrer o las citadas modelos, y la de Joan Dausà y su estimada, Elisenda Dalmau, que compartieron con Girard Marin, otra de las guapas de la noche, y su esposo, Rafael Martín, de Cadaqués, que fue quien aportó los excelentes vinos y cava Martín Faixó.

Más discretos se mostraron el alcalde Jaume Collboni y el president Salvador Illa, que ocuparon un segundo plano. Salvador Illa quiso estar, pero abandonó pronto porque unas horas más tarde volaba rumbo a California en viaje oficial. No se lo pierden nunca el expresident Artur Mas y Xavier Trias, que estrenaba traje.

No puedo olvidarme del periodista Pere Mas, que siempre está alegre; de Fede Sardà, que ejerce de DJ como nadie; o del coctelero Manel Vehí, llegado también desde Cadaqués para preparar sus excepcionales cócteles. Es imposible citar a todos, pero me crucé con el presidente y fundador de Mesoestetic, y persona solidaria, Joan Carles Font; con Joan Manuel Serrat, Oscar Camps, Jan Andreu, Montse Pinyol, Víctor Font, Jordi Barceló, Jordi Cerqueda, Tatxo Benet, Camino Quiroga, Gemma Recoder, Oriol Nolis, Daniel Clarà y con otras mujeres con estilo propio, como son Susana Donada y Alegría Fernández. Llegadas expresamente desde Miami vinieron las conocidas conferenciantes y empresarias Tenay Rodríguez y Gaby Bravo.

No puedo dejarme a mi estimada Natalia Sánchez, la actriz madrileña y pareja de Marc Clotet, que siempre marca estilo y que sigue hablando un excelente catalán pese a vivir ahora en Madrid. Acababa de regresar de los Premios Platino en México, donde fue reconocida por su excelente papel en la serie Sueños de libertad.

Pues sí, fue un auténtico fiestón con el único objetivo de recaudar dinero para la Fundación. Por eso, uno no se puede olvidar del excelente trabajo que realiza el director científico de la Fundación, Roger Paredes, o de las muchas horas que dedica la directora de la gala, Laura Duran, junto al doctor Bonaventura Clotet, para que todo sea un éxito. Sin el esfuerzo, persistencia y tozudez de ellos, Barcelona no tendría la mejor gala que se celebra en este país. Y, sin ellos, habría menos dinero para la investigación.

Dicho esto, y vista la repercusión, el alto nivel de convocatoria, el buen ambiente y el compromiso social de todos los presentes, uno piensa que la recaudación debería ser superior. O sea, que las donaciones deberían aumentar. Ya lo saben. Queda dicho.