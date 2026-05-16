Andalucía, mucho más que unas autonómicas

Los candidatos a la Presidencia de Andalucía, el lunes en Canal Sur. / José Manuel Vidal / EFE

“Nos podemos quedar en 53 o llegar a 59. Son ocho elecciones diferentes”. Así se expresa uno de los estrategas del PP que, desde Génova, lleva toda la campaña andaluza monitorizando los sondeos. Juanma Moreno necesita 55 escaños para seguir gobernando en solitario y poner tierra de por medio con Vox. Todas las encuestas indican que es posible, pero también que puede quedarse a las puertas.

La clave está en las seis provincias -Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada- en las que el último escaño baila entre el PP, Vox y Adelante Andalucía. En Huelva, ese escaño se lo disputan los populares con Vox, mientras que en Cádiz, Sevilla y Málaga la pelea es con Adelante Andalucía. En Córdoba y Granada, hay un triple empate. Será una noche larga.

Menos dudas tienen en el cuartel general de María Jesús Montero, la exvicepresidenta de Sánchez enviada a Andalucía para intentar salvar una federación en su peor momento. Los socialistas hacen pocas cábalas, porque ven muy difícil repetir los 30 escaños de hace cuatro años. Montero puede horadar aún más el suelo electoral del PSOE andaluz.

La habitual locuacidad de la candidata le ha jugado una mala pasada, al calificar de “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían una narcolancha. Levantar un error así se antoja muy difícil y los nervios han aflorado también por la escasa movilización. Sánchez se ha arremangado para recuperar el medio millón de votantes que en 2023 eligieron su papeleta en las generales sin haberlo hecho en las autonómicas de 2022.

El descalabro andaluz puede desencadenar una crisis interna en el PSOE, a la que Ferraz intenta adelantarse acelerando las primarias para 2027 y cerrando el mapa de poder antes de que el previsible mal resultado se convierta en munición interna.

Las elecciones en Andalucía son mucho más que unas autonómicas porque pueden redefinir la relación del PP con Vox y convertirse en una indigestión de consecuencias imprevisibles para el PSOE.