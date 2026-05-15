Florentino solo necesita a los suyos

Donald Trump conquistó su primera Casa Blanca en 2016. A continuación, los redactores políticos de los grandes medios norteamericanos se sometieron literalmente a un tratamiento psicológico, para recuperarse del trauma. Por eso sorprende que España repita con Florentino Pérez los errores que han impedido combatir al trumpismo en condiciones. Barcelonistas, aficionados neutros, madridistas críticos o españoles en general se dan por aludidos ante la fiereza disparatada del orador que solo dejó un títere con cabeza, la suya. Al sobrevalorarlo, olvidan el santo y seña del nuevo florentinismo, una salvaje vulgaridad.

Tras la soflama del dueño del universo blanco, se elaboran encuestas que determinan sabiamente que el 80% de los españoles abomina del discurso de Florentino. El problema es que los presuntos votantes en las elecciones trampa figuran entre el 20% restante, al igual que ha ocurrido casi tres veces con Trump. Al proclamar que «el Real Madrid soy yo», Pérez ha experimentado la misma transición que la modosita España. Se ha alejado del PP para adentrarse en la derecha ultramontana, con lo cual se garantiza los votantes radicalizados que solidificarán su mandato.

Los antitrumpistas han vaticinado en tantas ocasiones el hundimiento de su némesis que no se han dado cuenta de que Trump se estrella definitivamente en Irán, porque allí ha perdido el apoyo de sus radicales. Florentino ha sufrido la misma debacle y reacciona con los mismos gritos. A los 79 años, el empresario atildado, frailuno y algo cursi quiere reinventarse en Silvio Berlusconi, que también poseía un club de fútbol histórico. Con dos diferencias, ‘Sua Emittenza’ pagó por el equipo y su plagiario se lo ha apropiado. Sobre todo, media el abismo entre ambos de que Florentino no tiene la mínima gracia. Su maniobra de satanizar a quienes se han atrevido a derrotarle sobre el campo es un recurso pueril, que obliga a recordar que los presidentes del Ibex también se sientan sobre su culo.