Dr. Florentino y Mr. Pérez

El fanatismo deportivo es capaz de sacar lo mejor y lo peor de cada uno. He visto a personas, aparentemente estables y educadas, perder la compostura los sábados por la mañana mientras veían a su hijo jugar al baloncesto. Insultos al árbitro por no haber pitado unos pasos o dobles, al entrenador rival, incluso a chavales del otro equipo. Por no hablar del fútbol. Fui a ver con mi hijo el partido de champions FC Barcelona-Atleti. A nuestro lado, un respetable señor que no tenía el gusto de conocer, se pasó los 90 minutos desgañitándose contra todos los participantes del partido. Un energúmeno en toda regla.

Dejo a psicoanalistas y otros investigadores del comportamiento humano el análisis de las causas de una dualidad mental -al estilo del libro de Robert Louis Stevenson 'Dr.Jekyll y Mr.Hyde'- que debe a tener mucho que ver con elementos ancestrales, como quien sigue disfrutando viendo deportes de lucha, cuantos más puñetazos y más sangre mejor, o de maltrato a los animales.

La esperpéntica, en algunos momentos desopilante, rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, solo puede entenderse desde un forofismo agravado por la sensación de ser todopoderoso e intocable. Poco dado a hablar en público sobre fútbol -la última vez fue en noviembre de 2015 tras haber perdido el Real contra el Barça 0-4- Pérez solo se prodiga para hablar como presidente de ACS, la empresa que preside, en las juntas de accionistas. La diferencia es que Pérez no es propietario del Real Madrid (aunque se lo crea), pero sí tiene el 14,58% del grupo de ingeniería, cuyo valor en Bolsa es de 36.200 millones, convirtiendo su capital en 5.300 millones.

La inquina que demuestra don Florentino con el Barça tampoco es comparable con su reconocida archirivalidad -juicios y acusaciones de espionaje incluidos- con su némesis, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán. Más que anecdótico: el germen de ACS está en Barcelona, cuando Pérez y un grupo de socios compraron, en 1983, Construcciones Padrós. En 1986, él fue uno de los financiadores de la Operación Reformista liderada por el hoy abogado y ex político de Convergència Miquel Roca Junyent, que fue consejero de ACS durante veinte años. Salvador Alemany, expresidente de la concesionaria de autopistas Abertis y hoy presidente del Liceu de Barcelona, es uno de los buenos amigos de Pérez. ACS compró el 49,99% de Abertis, que estaba en la órbita de la Caixa. Y es la Fundación Caixa, a través de Criteria, el segundo accionista de ACS, con un 9,36% del capital. Isidro Fainé es vicepresidente segundo de ACS. En el consejo de ACS también hay una consejera (y exsecretaria general) de Banco Sabadell, María José García Beato. En Catalunya, ACS tiene en marcha dos de sus grandes proyectos en España: participar en la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona) y en la fábrica de semiconductores en Cerdanyola del Vallès.Tan importantes, casi, como un detalle, otro de los proyectos estrellas de ACS: la construcción del dique seco de Pearl Harbor para submarinos nucleares en Hawái.