Moreno y el voto útil para frenar a Vox

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (1i); el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Por Andalucía, Antonio Maíllo (1d); y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c); posan en una foto antes de enfrentarse en el segundo debate a cinco que se celebra en la semana de las elecciones. A 11 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) organiza este lunes, 11 de mayo, el segundo debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía. Por parte del PP-A estará el candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma. José Ignacio García;Juanma Moreno;María Jesús Montero;Manuel Gavira;Antonio Maíllo;Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

“Vuestras lágrimas serán nuestras risas”. El independentismo catalán sostuvo este lema durante años, antes de que la selección española de fútbol mutara en “La Roja” y adoptara los modos y maneras del Barça de Guardiola. Pero a todos nos da un cierto placer la derrota de los adversarios, aunque nuestra victoria sea pírrica. O al revés. Está pasando ahora con las elecciones en Andalucía. El PSOE celebra con júbilo los sondeos que le niegan la mayoría absoluta a Juanma Moreno Bonilla, aunque sea a costa de que María Jesús Montero coseche el peor resultado de la historia. Simétricamente, desde las filas del PP se pone énfasis en la debacle socialista en este feudo histórico cuando las encuestas cuestionan su mayoría absoluta. Tras las últimas encuestas antes de que llegue la prohibición de publicarlas, la media deja al actual presidente andaluz en la frontera de los 55 diputados que le permitirían no pactar con nadie. Es lo que le conviene. Moviliza a todos sus electores, incluso a los que le consideran el voto útil para frenar a Vox. Por el contrario, las malas expectativas del PSOE están produciendo una disgregación de voto hacia la abstención y hacia las fuerzas que se sitúan a su izquierda que recogen un crecimiento tan intenso como inútil en términos de gobernabilidad. Apostar por los hiperliderazgos en escenarios polarizados tiene estos inconvenientes, si no eres el favorito ni tienes posibilidades de sumar, se te escurren los votos por todas partes.