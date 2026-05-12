El secreto natural de Flick

Soy un mal culé. Siempre lo digo. Cuando el Madrid juega bien, no me molesta, y si Vinicius marca goles pletóricos, los reconozco, aunque como individuo tenga poco que merecer. Soy culé desde antes de que plantara en la habitación un póster con la fotografía de Sadurní, Rifé, Torres, Gallego, Costas, Juan Carlos, Marcial, Asensi, Rexach, Cruyff y Sotil. Corría la temporada 73/74. El entrenador era Rinus Michels. Fue el arranque de la transformación de una forma de entender el campo de fútbol. Michels, Cruyff, Guardiola, Messi… y seguirán. El ADN será difícil perderlo.

Cada equipo defiende su personalidad. No hay club que no se sienta el más honesto de todos y con más historia. La memoria siempre pasa malas pasadas. Seguramente pocos sabrán que el equipo más antiguo de España es el Huelva, creado en 1889 por ingleses que recogían la tradición de otro equipo desaparecido, el Rio Tinto Foot-Ball Club, impulsado por empleados de las minas. Tampoco se recordará que antes que el F.C. Barcelona (1899), se fundó el Palamós C.F. (1898), por ejemplo.

La historia da para lo que da y el presente siempre prioriza el ahora, aunque ese ahora este forjado por el pasado. Puede que a casi nadie le importe, pero es la rutina que hace tirar para adelante. Es el ADN al que antes me refería que logra que esos jovenzuelos que nutren la plantilla del actual Barça se sientan normales y no estrellas. Tanto como para coger unas bicicletas e irse a dar una vuelta por la ciudad, después de haber ganado la Liga. Veremos hasta cuándo lo pueden hacer.

Pues toda esa impronta recogida a lo largo de los años, sin avisar, se ha alojado en su entrenador Hansi Flick. Y no está nada mal. Todos los clubs tienden a estar representando por uno de sus miembros. Los colectivos necesitan visualizar a un individuo que los represente. En el caso del Barça, Cruyff fue esa imagen durante un tiempo, después Messi y ahora es su entrenador. Cada uno con su personalidad. El holandés vino a cambiar el sentido del fútbol del siglo XXI, el argentino a encontrar la perfección de sus movimientos en contacto con una pelota y el alemán a humanizar la relación con unos chavales que tienen una cuenta corriente millonaria pero no dejan de ser unos críos. Gestionar eso tiene sus problemas. Que se lo cuenten a Xabi Alonso o a Álvaro Arbeloa. Y ellos fueron jugadores.

Flick parece controlar las emociones de sus jugadores. Le van a favor sus ojos claros. Ya no es solo el color. La mirada del entrenador es de padre, de sabio con experiencia, del sosegado paciente, de generador de confort y del que tiene las ideas claras, pero capaz de escuchar. Todo un descubrimiento deportivo.

Hay que reconocer que Jan Laporta tiene un don especial a la hora de contratar. Su decisión por Pep Guardiola cuando debutó con el primer equipo recibió muchas críticas y en él estuvo el secreto de las seis copas. Flick hace bueno a Laporta y miren que tiene tres años menos. Los suyos son ojos para confiar. Y ahí tenemos al joven Barça con mucha historia triunfadora por delante.