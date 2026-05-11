Sostenella y no enmendalla

La versión original de la expresión castellana que remite a la idea del honor por encima de la razón no era “sostenella” sino “defendella”, cuando menos en el texto primigenio de Guillén de Castro de principios del siglo XVII. Dice el conde Lozano en 'Las mocedades del Cid', después de haber hecho una acción contra el padre de Mío Cid, que sabe que es reprobable: “Esta opinión es honrada. / Procure siempre acertalla / el honrado y principal; / pero si la acierta mal, / defendella y no enmendalla”. Es decir, por encima de cualquier circunstancia, la decisión tomada se tiene que mantener más allá de la incorrección, el error o la maldad que represente.

No sé si la consellera Niubó es docta en los textos clásicos sobre el honor y la honra, si bien, si tuviera interés, antes le recomendaría la sátira descarnada de Valle Inclán, que el 'teatro del honor' de Calderón. Leer 'Los cuernos de don Friolera' cura muchas tonterías. Pero lectora o no lectora, el hecho es que su tendencia al error la hace apta para formar parte de la trilogía del Martes de Carnaval.

Error tras error, cada uno peor que el anterior. Dicho en síntesis: la conselleria de Educació no ha hecho nada bien, y ahora el conflicto es enorme. Y no ha crecido porque el colectivo docente sea especialmente conflictivo (más bien, acumula paciencia bíblica), sino por esa tendencia a la soberbia del poder, incapaz de enmendar aquello que era manifiestamente disparatado.

Habría sido especialmente bonito saber qué habrían dicho CCOO y UGT, si la decisión de enviar a la policía a una asamblea de maestros la hubiera tomado el PP. O Junts, para ajustarlo a Catalunya

La primera jugada ya fue perversa: intentar colar un pacto sobre enseñanza firmado con los dos sindicatos minoritarios entre el profesorado, dejando fuera al sindicato que históricamente les representa. Simple y llanamente, Niubó lo maniobró todo con los amiguitos de CCOO y UGT, despreciando a Ustec (y a otros sindicatos), que consideraban inaceptable el acuerdo propuesto. Después, se negó a reabrir negociaciones, a pesar de la evidencia del conflicto que se anunciaba, en un 'sostenella' más propio de la chulería del cargo que de la inteligencia política. Y para acabar de rematar el clavo, lejos de buscar alguna vía de negociación que calmara el problema, el Govern se dedicó a espiar a las asambleas de los profesores, usando a los Mossos de Esquadra. Es decir, no solo no trabajó para resolver el conflicto, sino que añadió más conflictividad con una decisión que atacaba derechos fundamentales. ¿Cómo es posible que, en lugar de proteger los derechos de reunión y de huelga, envíe a la policía a vulnerarlos? ¿Y cómo es posible que el Govern todavía no haya dado ninguna explicación mínimamente sostenible a una acción que es más propia de Corea del Norte que de una Catalunya democrática? En este sentido, los balbuceos que han proferido desde la conselleria de Interior para intentar vender la 'normalidad' de la decisión han sido más patéticos que el silencio.

Por cierto, habría sido especialmente bonito saber qué habrían dicho CCOO y UGT, si la decisión de enviar a la policía a una asamblea de maestros la hubiera tomado el PP. O Junts, para ajustarlo a Catalunya. El escándalo habría sido monumental. Tanto, como monumental es la vergüenza de su silencio. Espían a los profesores que quieren hacer huelga, y los sindicatos que dicen representarlos se quedan mudos. Mudos y retratados.

Sumados los errores y multiplicados, el 'sostenella' persiste incomprensiblemente, con el Govern negándose a revisar el acuerdo que firmó con unos sindicatos que solo representan al 25% de los maestros. Es decir, convoca la mesa sectorial para este jueves, pero ya avanza que no tocará ni una coma, de forma que el 75% contrario al acuerdo no tendrá derecho a enmienda. Mientras tanto, mañana está convocada la primera de las 17 jornadas de huelga que han anunciado los sindicatos, y no parece que estemos cerca de una resolución. Y, para acabar de complicar la situación, está en el aire la decisión de la conselleria de enviar policías a los centros educativos, otra iniciativa altamente inflamable. Es decir, la conselleria que nos tendría que garantizar más rigor y profesionalidad, no en vano hablamos de la enseñanza, núcleo central de la salud de una sociedad, es la conselleria que yerra, manipula, complica, se obceca y, encima, espía. Un 'no enmendalla' obtuso que recuerda a la frase de Manuel Azaña: “el error en política es un delito; la rectificación, una claudicación”.