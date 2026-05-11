Andalucía: los porqués

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de la campaña electoral para el 17M. Imagen de archivo. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Ya se han publicado las últimas encuestas sobre las elecciones andaluzas del próximo domingo. Todas coinciden en que ganará el PP de largo -dobla en estimación de voto al PSOE-, y la única duda es si alcanzará la mayoría absoluta de 55 escaños (ahora tiene 58), o se quedará por debajo y necesitará algún pacto. El sondeo de EL PERIÓDICO le da entre 52 y 55, y el de 'El País', de 54 a 57.

La victoria de Moreno será un gran triunfo, en parte muy personal, porque el discurso del PP andaluz ha sido no sOlo muy distinto al del PP de Ayuso, sino también diferente al del PP nacional. Menos crispado y más integrador. Y la incógnita de la mayoría absoluta se debe a que es muy difícil acertar el último escaño en cada una de las ocho provincias andaluzas, donde a veces una ínfima diferencia de votos puede dar ese diputado a uno u otro partido.

Moreno tendrá un gran triunfo -innegable-, pero tampoco es Dios. Tiene una intención de voto del 40,9% y es el presidente preferido por el 39,2% de los votantes. Vale, pero solo el 31,5% (encuesta de EL PERIÓDICO) desean que repita la absoluta. Un 9% de sus electores, casi una cuarta parte, quieren que gane, pero que tenga que pactar. No suscriben su idea de: “o mayoría absoluta, como ahora, o lío”. Y tampoco está claro qué pacto querrían. Un 39,4% apostarían por el PSOE (casi imposible) y un 37% por Vox. ¡El lío!

Parece que a los andaluces le gusta repartir las cartas. Moreno gana, sí, con claridad, porque obtiene una puntuación de 5,4 (sobre 10), mientras que María Jesús Montero se queda lejos, con solo un 3,5.

¿Por qué? Puede haber muchas causas y los dos están muy ligados a Andalucía, pero Moreno es visto como un presidente andaluz consolidado (lleva dos legislaturas), mientras que Montero forma parte del Gobierno de Madrid desde 2018. La idea de Sánchez de enviar a sus ministros a ganar autonómicas es un grave error. Más ahora, cuando no está en su mejor momento. Ya se vio en Aragón con la derrota de Pilar Alegría, una buena candidata que quedó la primera en unas municipales de Zaragoza, pero que ahora aparecía prisionera de Madrid. La idea federal es que el presidente autonómico no pueda ser un delegado del Gobierno central.

Además, Moreno ha sido un presidente que no ha buscado polarizar -talante conciliador-, mientras que Montero, como vicepresidenta de Sánchez y secretaria general del PSOE, está asociada a la gran trifulca entre los socialistas y el PP español de toda esta legislatura.

Y hay un dato de la encuesta de 'El País' que quizás explica mucho y es muy preocupante para el PSOE. En la resta entre los que creen que el Gobierno andaluz lo ha hecho bien y los que lo ha hecho mal, hay un empate. Moreno gana por un 34% a un 33,9%. Como en la mayoría de países europeos, hay entusiasmo cero sobre la gestión.

Pero ese mismo balance es -en Andalucía- mucho peor para el Gobierno Sánchez. Lo suspende nada menos que el 53% y solo lo aprueba el 22%. Un saldo negativo de 31 puntos. ¿Andalucía era felipista y ya no es sanchista?