Prevenir excedentes alimentarios

Innovando con lo viejo. Para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario no hace falta reinventar la rueda; basta con recuperar saberes y prácticas, poniendo en el centro a las personas y al medio ambiente. La ley española va del campo a la mesa e innova respecto a sus predecesoras en Europa, incorporando la visión de la prevención más allá de la donación. Prevenir implica hacer las cosas de otra manera, y esa otra manera ya existe.

Se ha prestado mucha atención a los artículos de la ley 1/2025 sobre obligaciones y sanciones. Pero la ley también pone en el centro la creación de nuevos empleos y, sobre todo, fomenta la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad con una mirada comunitaria. No se queda en buenas intenciones en la exposición de motivos; son obligaciones de las entidades sociales y las administraciones. ¡Hay que crear nuevos negocios para la prevención y la canalización de excedentes alimentarios!

Poniendo en el centro a las personas y dando valor a alimentos descartados, tenemos el ejemplo de Es Im-perfect. De lo viejo nace lo nuevo: recuperar la elaboración de conservas para alargar la vida de los alimentos, poniendo un centro de producción al servicio del sector primario para prevenir pérdidas y dar empleo. Modelos como este no deberían ser la excepción; la ley puede ser el impulso para crear una red de obradores en todo el territorio.

De hacer conservas, alimentar a los cerdos, dar lo que nos sobra a nuestras vecinas… a tener un servicio digital que conecte excedentes del sector primario con industrias transformadoras y entidades sociales que les puedan dar un segundo uso. Podemos llamarlo economía circular o simbiosis alimentaria, o simplemente ser conscientes de que los recursos alimentarios son limitados y deben servir para alimentar. Con el proyecto Simbiored estamos creando comunidades en distintos territorios, utilizando herramientas digitales como Pdapp para acelerar la transición. Lo nuevo es digitalizar procesos que conecten excedentes y generen empleo en el sector de la prevención.

De 'Las espigadoras' (1857, París), de Jean-François Millet, a la ley 1/2025, artículo 3, letra h. El espigueo o rebusca es una palanca de cambio para la prevención de las pérdidas alimentarias y para el cambio hacia el derecho a la alimentación, que hasta hace poco había olvidado a las personas y al campo. En España es posible tener una plataforma de espigadoras por todos los territorios; ya se está haciendo desde La Laguna, pasando por Madrid, Navarra, València, Valladolid, Málaga o Catalunya. Da empleo, reduce las pérdidas y acerca a la ciudadanía a la realidad del desperdicio y a la vida de las personas campesinas.

Profesionales que recuperan excedentes, nuevas profesiones y aplicaciones que conectan recursos. Hace décadas no existía una industria de gestión de residuos; hoy emplea a miles de personas. ¿Por qué no invertir también en la prevención, creando empleo arraigado en los territorios y centrado en las personas?