Prevenir para educar, no para controlar

En una sociedad cada vez más compleja, a menudo reaccionamos tarde. Intervenimos cuando el problema ya es visible, cuando el conflicto ha estallado o cuando la situación se ha cronificado. Pero hay otra manera de actuar: prevenir para no tener que intervenir, educar para no tener que controlar.

La prevención, entendida como una acción educativa sostenida en el tiempo, es clave para garantizar un desarrollo saludable de los niños, adolescentes y jóvenes. No se trata solo de hacer talleres puntuales o charlas esporádicas, sino de construir una mirada compartida que tenga como ejes la comunidad —escuela, familia y barrio— y la presencia de figuras adultas de referencia que acompañen los procesos vitales.

Las escuelas, pese a su función educativa esencial, se encuentran cada vez más desbordadas. Las aulas reflejan una realidad social diversa y a menudo marcada por la vulnerabilidad. Problemas como el absentismo, las dificultades en las transiciones educativas, los conflictos de convivencia o la falta de competencias parentales no pueden abordarse exclusivamente desde el ámbito académico. Requieren una respuesta integral, coordinada y sostenida.

En este contexto, la prueba piloto de incorporar a los Mossos d’Esquadra en algunos centros educativos, aunque se presente como una medida preventiva, abre interrogantes profundos. ¿Qué modelo educativo queremos? ¿Qué mensaje transmitimos a los jóvenes cuando la respuesta institucional ante la complejidad es la presencia policial? El riesgo es evidente: desplazar al ámbito del control situaciones que tienen raíces educativas, sociales y emocionales.

Es aquí donde la figura del educador o educadora social cobra todo su sentido. Lejos de ser un recurso complementario, se convierte en un elemento central: un puente entre la escuela y la comunidad, entre la educación, los ámbitos de salud y los servicios sociales. Su labor no solo contribuye a mejorar el clima en la escuela y a reducir conflictos, sino que también alivia la carga del profesorado y permite desplegar acciones preventivas con un impacto real.

Hablamos de trabajar la autoestima, las habilidades sociales, las relaciones saludables o la prevención de conductas de riesgo. Hablamos de realizar seguimientos individualizados, de acompañar trayectorias educativas y de generar espacios de confianza. Hablamos, en definitiva, de construir vínculos. Porque es desde el vínculo —y no desde el control— desde donde se construye la convivencia.

Los centros educativos no necesitan más vigilancia, sino más recursos.

En este escenario, repensar las políticas sociales no es una opción, sino una necesidad. Hay que reforzar la complementariedad, el trabajo en equipo y en red de las escuelas con los distintos agentes y servicios especializados de la acción social, así como con los recursos comunitarios de deporte y ocio, para que la intervención —cuando sea necesaria— sea efectiva.

Invertir en educación no es un gasto: es una apuesta de futuro. Y prevenir no es solo una estrategia; es una manera de entender la sociedad. Porque, al fin y al cabo, prevenir siempre será la mejor forma de intervenir.