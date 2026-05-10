Solo una certeza en las aulas

En el pulso que mantienen los sindicatos mayoritarios de docentes y la Conselleria de Educación subyacen un sinfín de interrogantes. Desde educativos a políticos. Que la escuela catalana tiene carencias es indiscutible, en todos los niveles. Cómo abordar los retos de la diversidad. Cómo educar en valores. Cómo disminuir la conflictividad creciente y evitar el abandono escolar. Cómo actuar ante el desafío digital. Qué hacer ante la involución en la capacidad de concentración. ¿Y ante la pérdida social del diálogo? ¿Cómo convertir las aulas en un vivero de la democracia?

Cómo conseguir que el profesorado actual pueda asumir con competencia esas situaciones que no dejan de mutar. Cómo aligerar una parte de su trabajo que poco tiene que ver con la docencia. Cómo hacer posible un progreso profesional que no genere frustración. Cómo cimentar la formación de los próximos docentes para mejorar su preparación y prestigiar la carrera. Qué hacer con esa sexta hora perdida en las escuelas públicas durante los recortes. Cómo acabar con esa evidente desigualdad. Y, más allá del horario, ¿cómo construir desde la escuela una sociedad más equitativa, justa y cohesionada?

Por qué, después de tantos años de recortes y congelaciones, las movilizaciones de docentes alcanzan ahora, justo ahora, su máxima expresión. Por qué en este momento que, por primera vez, hay un plan real de mejora salarial, mejora de ratios, revisión de las aulas de acogida y mayor dotación para la escuela inclusiva. Cómo entender tanta divergencia de criterio entre los sindicatos. Por qué el Govern dio por cerradas unas negociaciones cuando no se contaba con el apoyo del sindicato mayoritario. Por qué, justo en este momento de intenso malestar, sin un amplio debate y consenso previo, se impulsa un cuestionable plan de introducir agentes de los Mossos en las escuelas.

Hay más, muchos más interrogantes que se elevan sobre una realidad indiscutible: la escuela catalana actual no está preparada para abordar con éxito los retos del presente y del futuro. Más aún, después de tantos años de desatención. Sí, muchos interrogantes. Pero una certeza. Es absolutamente indefendible la presencia infiltrada de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes en Barcelona. Insostenible la determinación policial de espiar los preparativos de la huelga. ¿A qué modelo de sociedad nos lleva eso?

Las explicaciones de la policía catalana alegando que su asistencia se realizó dentro del marco competencial y que buscó realizar “una valoración de riesgos ante un conflicto laboral” resultan endebles e inquietantes. ¿Deberán ahora reunirse las asambleas sindicales en la clandestinidad? ¿Pedir refugio en las iglesias? Cuesta comprender que una acción de tal calado no vaya a tener repercusiones políticas. Quizá el reconocimiento de la chapuza abre una oportunidad para reemprender las negociaciones. También para recordar que dialogar no es bloquear y que la exigencia de mejoras para el profesorado va más allá de sus condiciones salariales.