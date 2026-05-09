Jaume Alonso-Cuevillas aspira a ser Magda Oranich

Antes de escribir este artículo, consulté en Google la edad de la protagonista de quien ahora les hablaré y pensé que había un error. Pueden ustedes hacer lo mismo y seguro que también se sorprenderán. Digo esto porque Magda Oranich parece mucho más joven de lo que es. Y no solo por su aspecto físico, que recuerda a recordada cantante Tina Turner, sino por su claridad mental, su inteligencia y su memoria infinita.

Fue en la espectacular y repleta biblioteca del Colegio de la Abogacía de Barcelona donde Oranich presentó este martes su libro Totes les Batalles (Columna). La decana del ICAB, Cristina Vallejo, dio la bienvenida institucional y el decano emérito, Jaume Alonso-Cuevillas, realizó la presentación. Por cierto, uno pensaba que la principal aspiración de Cuevillas era ahora ser candidato a la alcaldía de Barcelona por Junts, pero resulta que no. El abogado y economista confesó que, de mayor, le gustaría ser Magda Oranich.

Y no me extraña. Escuchar a Oranich es un auténtico lujo. Tanto, que el diálogo previsto con el diputado de la Junta del ICAB, Alexander Salvador, y la vicepresidenta del Grupo de la Abogacía Joven quedó prácticamente convertido en un monólogo de la abogada, periodista y escritora, mientras todos los presentes escuchaban boquiabiertos. Entre los presentes estaban los exdecanos Jesús M. Sánchez, Josep Maria Antràs, Enric Leira, Pedro Yufera; la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; la compañera de batallas de Magda, Clara Orpinell o Anna Maria Pibernat, Quim Clavaguera, Cristina Díaz Malnero y el reconocido abogado Fernando García Coca.

Oranich es una persona optimista, fuerte y vital. Se hizo abogada porque entendía que era la mejor manera de ayudar a las personas. Nadie como ella ha defendido los derechos humanos y, especialmente, los derechos de las mujeres. Fue una de las primeras abogadas que acudió a los tribunales de Madrid, donde los propios jueces se sorprendían de su presencia. Eso sí, poco tardó en hacerse respetar.

El libro hay que leerlo. Y, como dijo la decana Cristina Vallejo, resulta muy fácil hacerlo porque cada capítulo es una experiencia de vida y en todos hay algo interesante. Oranich también habló del Barça y recordó que Jordi Cruyff fue el primer ciudadano que pudo inscribir su nombre en catalán gracias a la insistencia de su padre. Eso sí, no desveló lo vivido en una isla perdida entre Abu Dabi y Dubái antes de una final del Mundialito que el Barça disputó el año del sextete. Mejor así. Quien escribe estas líneas, y que también allí presente, tampoco lo descubrirá…

Lideremos en Madrid

Tomàs Güell y Xavier García Tort son más jóvenes que Magda Oranich, pero tienen el mismo temperamento. El primero es el presidente de Lideremos y el segundo el vicepresidente de esta organización juvenil que, en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, celebró en CaixaForum Madrid la primera edición del Foro Retos. Un encuentro que reunió a más de 700 asistentes entre representantes institucionales, empresarios, expertos y jóvenes profesionales.

Tomàs Güell junto a Clàudia Tarinas y Xavi García Tort de Lideremos / .

La jornada, presentada por Xavier García Tort y la periodista Cristina Gullón, se consolidó como uno de los grandes espacios de diálogo intergeneracional sobre los desafíos estructurales de España. Todo giró alrededor de las ideas, el talento joven y la necesidad de construir una visión de futuro. La bienvenida corrió a cargo de Sergi Loughney, director adjunto de la Fundación ”la Caixa”, quien apeló al compromiso de las nuevas generaciones con las personas más vulnerables. Después llegó uno de los platos fuertes del foro: el diálogo entre el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y el secretario general de Lideremos, Manuel Tamariz, centrado en el futuro económico y social del país. “No podemos fallar a los jóvenes”, aseguró el ministro. Así sea, pensaron los allí presentes.

Participó también la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acompañada por Elionor Pons, responsable de Lideremos en Baleares, defendiendo las políticas impulsadas desde las islas como ejemplo de gestión cercana a los jóvenes. El cierre lo protagonizó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en conversación con Tomàs Güell. Pues sí, mucho nivel el de esta asociación que sigue creciendo en España y Europa, que continúan siendo independientes y que viven de espaldas a la política. Que sigan así.