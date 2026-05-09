Reconstruir el pacto democrático

Europa afronta hoy el reto de reforzar su sistema institucional y de actualizar el pacto que ha configurado el modelo económico, político y social de nuestro país los últimos 40 años.

El pacto que ha vinculado democracia, bienestar y seguridad como partes de un mismo proyecto político está en riesgo: la paz y la seguridad para la ciudadanía europea, un modelo de bienestar orientado a reducir las desigualdades, y una democracia basada en el pluralismo y el Estado de derecho.

El momento actual exige recuperar y actualizar la alineación entre estos tres ejes, respondiendo al malestar social que la ciudadanía expresa, con nuevas herramientas y políticas.

En el ámbito externo, la guerra y la inestabilidad geopolítica invitan a repensar y reforzar el papel de Europa como espacio de paz, estabilidad y protección democrática. En el ámbito interno, el aumento de las desigualdades y la percepción de pérdida de control erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas.

En este contexto, el auge de la ultraderecha no puede ser analizado como un fenómeno exógeno. Articula políticamente el malestar y señala adversarios y culpables. Una parte relevante de su apoyo no expresa un rechazo abstracto a la democracia, sino una desafección concreta hacia su rendimiento.

Ante este escenario, la respuesta tiene que combinar capacidad discursiva con acción política efectiva. Requiere rehacer el vínculo entre valores y políticas públicas, con una mirada adaptada a las transformaciones del siglo XXI, donde las grandes corporaciones intentan imponer sus condiciones y reglas.

La sostenibilidad del proyecto europeo depende de su capacidad de traducir los objetivos fundacionales en nuevos pactos, al convertirlos en políticas públicas efectivas y en una nueva fiscalidad realmente justa que las sustente: acceso a la vivienda, trabajo y servicios públicos de calidad, transiciones ecológicas equitativas y seguridad entendida en sentido amplio.

Este proceso tiene que desplegarse de manera decisiva y también desde abajo. Pasqual Maragall insistió, a lo largo de toda su trayectoria, en que Europa se construye desde la proximidad. También hoy, la legitimidad del proyecto europeo se juega en su capacidad de hacerse presente en la vida cotidiana y en los espacios de gobierno más próximos a la ciudadanía.

Hace falta una alianza estratégica entre actores democráticos que vaya más allá de la contención y se centre en la reconstrucción. Se trata de preservar las instituciones y, a la vez, reforzar los pactos que les dan sentido.

El odio se organiza. Lo hace con persistencia e intención. La democracia europea, vinculada a los valores compartidos y diligente para dar respuestas políticas y materiales, es el principal instrumento para hacer frente.

La Fundació Catalunya Europa contribuye activamente a este objetivo y, conjuntamente con todos quienes forman parte, reafirma su compromiso europeísta en diálogo con la ciudadanía, las instituciones y los actores implicados en la construcción de una Europa más justa, más próxima y más efectiva.

Este Día de Europa 2026 es una oportunidad para renovar este compromiso y proyectarlo hacia el futuro.