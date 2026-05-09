Sean cuando sean las elecciones generales, ¿Pedro Sánchez tiene de verdad alguna posibilidad de volver a gobernar? La pregunta esta semana me llegó por parte de compañeros, amigos y algún político, tras el artículo del domingo pasado donde se barajaba la posible fecha de los próximos comicios.

La respuesta fácil es decir que “no”, a raíz de la inmensa mayoría de encuestas publicadas que dan una clara mayoría absoluta a PP y Vox -salvo el irreductible CIS de Tezanos- y tras los resultados que se han dado en las últimas tres elecciones autonómicas.

Y, pese al escenario demoscópico, sigo creyendo que habrá partido. Aún sabiendo que Sánchez parte con un 0-3 en contra, y Feijóo prepara ya el cambio de colchón en La Moncloa, y sabe que tendrá que habilitar una cama-nido para Santiago Abascal. Remontar un 0-3 siempre es complicado.

Para ello, la clave está en Rufián. No es cargar todo en su persona, sino en su propuesta de unir a la izquierda, que tampoco es nueva y ya lo intentó Sumar. Lo que sí es novedoso es pedir hacerlo con “ciencia, método y orden”, que no suelen ser las cualidades más destacadas de la izquierda. El mensaje ha hecho pensar, y ya ha habido los primeros intentos en Andalucía con la unión de los partidos de izquierda en Por Andalucía. Pero también se quedó fuera Adelante Andalucía y, como me dijo un amigo gaditano, “Quillo, yo no sé cuál es cada una”. Es lo que definió Rufián “competir por migajas”.

Esto demuestra que todavía todo está por construir, si se va a construir algo de cara a las generales, pero con “ciencia, método y orden” Rufián lo ve difícil, pero posible. Esto pasaría por estudiar las candidaturas provincia a provincia y buscar las que tengan más posibilidades de sumar un diputado.

Ni ERC, Bildu, BNG o Compromís van a renunciar a presentarse con sus siglas. La idea es no poner palos en las ruedas en estas candidaturas, que son cruciales si Sánchez quiere seguir en Moncloa. Bildu, Compromís y BNG están muy fuertes en sus territorios y pueden sumar muchos diputados (posiblemente más que en 2023), y ERC también alcanzará un buen número de escaños. La duda todavía está en Madrid y si “conviene” que Más Madrid vaya en solitario.

Pero faltan otras comunidades y dos son claves: Andalucía y Aragón. Si se diera el caso de que Por y Adelante Andalucía fuesen juntos sería un avance muy importante y más aún si desparecieran otras candidaturas de izquierda que habitualmente se presentan y no sacan representación para integrarse. La izquierda aragonesa es la más dividida de España, y el problema está en unir a IU, Podemos o hasta la Chunta, que hasta ahora han ido por separado. Allí no es tarea fácil.

Con todo ello, al puzzle le falta una candidatura nacional con un candidato o candidata a la presidencia del Gobierno que, supuestamente, volverá a denominarse Sumar. Y, sobre todo, falta un liderazgo. Yolanda Díaz se retira de la política en cuanto finalice la legislatura y no se ve una persona emergente tras el liderazgo de la vicepresidenta. Algunas miradas van hacia Irene Montero, pero la dirigente de Podemos también despierta muchos recelos en Sumar y hasta en IU. Hasta se ha barajado el nombre de Rufián. Lo cierto es que Rufián es el político de izquierda más valorado, sus actos se llenan y tiene peticiones semanales para explicar su proyecto. De momento, ha decidido no hacer más actos, y solo hará un último con Mónica Oltra. Sin embargo, el dirigente independentista se ha descartado y aspira a ir de cabeza de lista por ERC (si le dejan) o se irá a su casa. Esto lo dice él mismo. La pregunta, entonces, es quién puede ser, y no hay respuesta inmediata.

La otra clave de la remontada está, lógicamente, en el PSOE. El escenario electoral de los socialistas está más claro. Cuentan con suelo de votos que no baja del 28% y algunos sondeos lo elevan al 30%. Además, lo que dice la hemeroteca de las tres anteriores elecciones generales es que Sánchez en campaña gana votos.

Y luego tocaría ver si da la suma de diputados como ocurrió en 2023. Es decir, si con los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez (si ahora volvieran a hacerlo) se llegaría a los 176 diputados que se necesitan para la mayoría absoluta y se volvería a repetir un Gobierno de coalición. Difícil es, pero tampoco imposible. Pero nadie dijo que salir con un 0-3 en contra fuese un partido fácil de remontar. Hay que esperar a los próximos movimientos en la izquierda… que los habrá.