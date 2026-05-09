El aviso Muniesa

Pese a que las grandes organizaciones económicas -el FMI, la AIE- creen que el bloqueo del estrecho de Ormuz comportará un aumento del precio del petróleo, más inflación y una posible reducción del crecimiento, los mercados financieros apuestan a que todo acabará bien porque la guerra de Irán no durará mucho. A Trump le interesa. Por eso las bolsas siguen al alza y el Standard & Poor´s, el índice más representativo de Wall Street, ha alcanzado máximos históricos.

Pero, ¿qué pasa en la economía real? Los grandes datos macro, más allá de un repunte de la inflación, aún no notan la crisis, pero los agentes económicos empiezan a percibir un cambio de tendencia. Es España, siguiendo el rumbo de los últimos años, el crédito bancario subió un robusto 13% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del 2025. Pero, ¿qué está pasando pasa desde el inicio de la guerra?

La semana pasada, en la presentación de resultados de 2025, Gonzalo Gortázar, consejero-delegado de CaixaBank, apuntó que la atonía del crédito se estaba viendo en clientes puntuales. Y Tomás Muniesa, presidente de la entidad, ha afirmado esta semana que el fuerte aumento del crédito del primer trimestre no se está manteniendo con el mismo vigor en las últimas semanas. Muniesa es presidente de CaixaBank desde hace poco más de un año, cuando sustituyó a José Ignacio Goirigolzarri, antes fue vicepresidente durante varios años y ha sido la “hormiga obrera” del gran crecimiento en seguros de la entidad, impulsado por Vilarasau e Isidre Fainé.

Que Muniesa, un hombre de perfil discreto, sea el primer banquero en decir con prudencia que “en las últimas semanas se empieza a notar una ligera disminución de las nuevas solicitudes de crédito” no podía pasar desapercibido. Y ha añadido, “la incertidumbre afecta y ralentiza las decisiones”. Si la incertidumbre continuara…

El presidente de CaixaBank dice que en las últimas semanas el vigor de las nuevas solicitudes de crédito ha bajado respecto al aumento del primer trimestre

No es solo Muniesa. El índice mensual PMI de la actividad empresarial se basa en centenares de encuestas a los responsables de muchas empresas, refleja lo que piensan los agentes económicos y es muy tenido en cuenta por el BCE, al analizar lo que pasa en la economía en tiempo real, no lo que las estadísticas dirán semanas o meses después. Por encima de 50, el índice indica que la economía tiende al crecimiento y, por debajo, que va al estancamiento o incluso la recesión. Pues bien, el PMI europeo de abril bajó al 48,8 frente al 50,7 de marzo. El PMI europeo ha entrado, pues, en terreno recesivo en abril y es el peor desde noviembre de 2024. Los empresarios europeos han pasado así de un cauto optimismo en marzo a un pesimismo algo más acentuado en abril.

Los autores del índice hablan de la temida “estanflación” (recesión con precios al alza), pues la caída de la actividad empresarial estuvo acompañada por el mayor aumento de los precios en tres años. Y aunque el PIB español creció más que el de la zona euro en el primer trimestre (0,6% frente al 0,1%), no ha habido ningún plus español en el PMI de abril. En España bajó del 52,4 en marzo al 48,7 en abril, una décima por debajo del europeo y muy cercano al 47,6 de Francia y al 48,4 de Alemania.

Quizás lo más sorprendente -alarmante para España- es que el PMI del sector servicios bajó con más fuerza que el PMI general “por el aumento vertiginoso de los precios y las caídas de los viajes”. Así, el PMI español del sector servicios descendió del 53,3 de marzo al 47,9 de abril, una caída de 5,4 puntos, superior a la del PMI general. Este dato contrasta con el optimismo respecto al turismo con el que se han expresado destacados empresarios del sector. Aunque bien es cierto que Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ya dijo hace días que si las principales economías mundiales tenían problemas, inevitablemente nuestro sector turístico lo acusaría.

Está claro que los agentes económicos son menos optimistas que los mercados financieros, ya que las bolsas -pese a algunos días- han seguido batiendo récords. Veremos quién tiene más razón. Pero Pedro Sánchez no puede actuar como un mercado bursátil. Debe tener en cuenta tanto el aviso Muniesa como el PMI de abril. El aterrizaje del vicepresidente Carlos Cuerpo puede pues ser más duro del previsto.