Pobreza, votos y plan sin fondos en la UE

Casi 93 millones de personas en la Unión Europea (UE) están en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos de la Comisión Europea correspondientes a 2025. Esto equivale al 20,9% de la población de la UE, según Eurostat, y desde 2019 el porcentaje nacional se ha incrementado en nueve países: Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia. El coste de la vida se ha convertido en la principal preocupación para el 52% de los europeos, reconoce la Comisión Europea, y es su prioridad al votar, coinciden los sondeos. Al 38% de los hogares le preocupa poder llegar a final de mes y poder pagar todas sus facturas, subraya el último informe de Indicadores de las Condiciones de los Consumidores de la UE.

Los hogares con salarios bajos y de nivel medio llevan años con crecientes dificultades para costear los bienes y servicios básicos, a causa de las elevadas subidas de precios desde 2021, admite el Ejecutivo comunitario. Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron de media en la UE el 31,9% entre enero de 2021 y diciembre de 2024, con subidas de más del 40% en la fruta y las patatas y de más del 100% en el aceite de oliva, según la Comisión Europea, unos porcentajes muy superiores a los aumentos salariales. El nuevo disparo del precio de la energía a causa de la guerra en Oriente Medio y su repercusión en todos los sectores empeorarán la situación social y el descontento de los votantes.

El 51% de los habitantes en las ciudades de la UE también señala que la falta de pisos asequibles se ha convertido en un problema "inmediato y urgente", a causa del desmedido incremento acumulado de los precios y alquileres, destaca el informe Agenda para las Ciudades de la Comisión Europea. Además, desde 2023, ha subido en 12 países de la UE el porcentaje de trabajadores con empleo en riesgo de pobreza a causa del alto coste de la vida, según Eurostat: Alemania, Francia, Italia, Austria, Croacia, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Finlandia, Lituania, Hungría y Malta.

Descontento en aumento

Todo ello acentúa el descontento con los partidos gobernantes y tradicionales, a quienes los ciudadanos reprochan que no les escuchan, ni se preocupan por sus dificultades cotidianas. Esto alimenta un voto de protesta a favor de la ultraderecha, pese a que los programas de la extrema derecha suelen ser ultraliberales y de escasa orientación social.

Ante las elecciones cruciales previstas a lo largo de los próximos 18 meses en numerosos países de la UE, la Comisión Europea presentó esta semana con gran fanfarria la primera estrategia antipobreza de la UE. El plan aspira a reducir en un 18% las personas en riesgo de pobreza para 2030, pero sin aportar nuevos fondos. La nueva estrategia ha sido criticada desde la red europea de organizaciones sociales por carecer de recursos, de hoja de ruta concreta y de iniciativas específicas para mejorar los sistemas de protección social.

La Comisión Europea descarga en los gobiernos la responsabilidad de financiar y reducir la pobreza con sus presupuestos nacionales y los fondos europeos ya adjudicados. El Ejecutivo comunitario pide a los gobiernos cuadraturas imposibles del círculo, al exigirles ante todo ajustes presupuestarios para reducir el déficit y la deuda pública y primar el gasto de defensa.

Alemania y Francia

El Gobierno de Rumanía fue depuesto el 5 de mayo a causa del coste social del plan de ajuste impuesto por la Comisión Europea. En Alemania, el descontento por la mala situación socioeconómica ha colocado a la ultra Alternativa por Alemania (AfD) como primera opción de los votantes por delante de los democristianos del canciller Friedrich Merz, con el 27,5% frente al 24% de la CDU/CSU, según el sondeo de INSA, y la valoración de Merz está por los suelos. En Francia, la ultra Agrupamiento Nacional (RN) lidera de lejos los sondeos de las presidenciales de 2027 y el presidente Emmanuel Macron, deja como legado el rechazo del 74% de los franceses, según el último sondeo de Elabe.

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen sigue con su política declarativa de cara a la galería con planes grandilocuentes que carecen de los medios y recursos para alcanzar los objetivos. La promesa de mas fondos sociales en el marco presupuestario de 2028-2034 de la UE, choca con los recortes ya propuestos por Von der Leyen en fondos regionales y agrarios y con la exigencia de Alemania, Austria, Países Bajos y otros países de recortar sustancialmente ese presupuesto 2028-2034.