Día de Europa

Europa es hoy nuestra mayor garantía en un mundo que ha dejado de ser previsible. Vivimos en una aceleración constante donde los desafíos no esperan a nadie y las soluciones de ayer ya no sirven para los problemas de hoy. En esta intemperie, donde la crisis ya no es un paréntesis sino un estado permanente, nos queda una arquitectura de principios y una obligación ineludible. La fidelidad a los fundamentos que nos hicieron vanguardia. No por inercia nostálgica, sino por puro realismo político.

Se cumple ahora un año desde que asumí la secretaría general del Partido Popular Europeo, una responsabilidad que me sitúa en el puente de mando de la formación política más grande e influyente de Europa. Representar nuestras siglas en este primer año ha supuesto vivir la política desde una intensidad absoluta. De Washington a Beirut, de Roma a Barcelona, pasando por Sofía, Budapest y tantas otras ciudades, cada lugar visitado y cada mano estrechada han sido un ejercicio de realidad, una geografía de retos que nos obliga a ser la voz de lo sólido en un mundo que no deja de acelerar.

Tras siete años trabajando en el corazón de nuestras instituciones, he sido testigo de cómo la realidad golpeaba nuestras convicciones más profundas desmantelando nuestras viejas certezas. He vivido la fractura del Brexit, la parálisis del covid y el retorno de la guerra a gran escala, con la invasión de Ucrania. Estos hitos han acelerado un cambio de era. La geopolítica ha irrumpido con fuerza en la geoeconomía, obligándonos a repensar nuestra seguridad y nuestra autonomía.

Durante décadas confiamos en que el comercio y las reglas de mercado bastarían para garantizar la estabilidad. Hoy, sin embargo, esa lógica se ha invertido. La economía ya no puede entenderse al margen del contexto geopolítico, y es el mundo, cada vez más incierto, el que condiciona nuestra prosperidad.

Esta nueva gramática del poder nos recuerda que Europa siempre ha sido la suma de las soluciones dadas a cada crisis, pero que hoy esa fórmula no basta si no existe la determinación política de defender, sin fisuras, la integridad de nuestro modelo.

La certeza de hoy es que la estabilidad ya no es fruto de la inercia, sino una conquista que debemos defender cada día. Hoy, en un escenario donde la crisis se ha vuelto un estado permanente y cada recurso, desde la energía que mueve nuestra industria hasta la tecnología que vertebra nuestra sociedad, puede ser utilizado como un arma contra nosotros, la respuesta no puede quedar en manos de populismos y populistas que ofrecen espejismos en lugar de soluciones, anteponiendo su táctica electoral a la seguridad real de los ciudadanos.

En este tiempo de amenazas reales, nuestra única obligación es la fidelidad a lo que nos hace fuertes. Debemos fortalecer, sin complejos, los pilares de nuestra seguridad jurídica, la independencia de nuestros jueces y la libertad individual. Estos principios no son retórica de salón, son nuestra verdadera línea de defensa frente a quienes ya no solo amenazan, sino que ejecutan su voluntad por la fuerza.

Frente a la deriva que hoy amenaza nuestras instituciones, es necesario hablar con claridad.

Defender Europa es exigir la independencia radical de nuestros jueces y el respeto absoluto a los contrapesos democráticos. No hay europeísmo real en quien mercadea con la Justicia por mera aritmética parlamentaria o lidera un Gobierno cercado por la sospecha y la corrupción.

Defender Europa es actuar con firmeza frente a potencias que desafían nuestros valores. Resulta alarmante ver a Pedro Sánchez más cómodo en la genuflexión ante Pekín que en la unidad estratégica con nuestros socios. España no puede permitirse un liderazgo que prefiera arrodillarse ante China por puro interés personal antes que proteger la autonomía estratégica de Europa.

Defender Europa es respetar la lealtad que nos debemos los estados miembros. Sánchez falta a esa lealtad cuando ignora el Pacto Europeo de Migración y Asilo para imponer regularizaciones masivas unilaterales. Esa política no solo choca con la estrategia de la Comisión. Fractura la confianza en Schengen y traslada el impacto de su improvisación al conjunto de nuestros socios. Debemos defender nuestras fronteras con firmeza, luchando contra las mafias y garantizando que Europa sea un espacio de ley y no de arbitrariedad.

Esta fidelidad a Europa no admite dobleces ni simulacros. La obligación de ser fieles a la Unión Europea empieza por la ejemplaridad en casa. No se puede pretender dar lecciones en Bruselas mientras se debilita la democracia en España. En una comunidad de derecho, las normas no son sugerencias, y cuando un gobernante las vacía de contenido para garantizar su propia supervivencia, lo que queda es un simulacro de autoridad que nos hace a todos más vulnerables.

Defender Europa hoy no es retórica, sino una responsabilidad política. Significa reafirmar nuestra unidad y nuestra ambición en un mundo cada vez más fragmentado. Porque ser europeo no es una circunstancia geográfica, sino una decisión compartida que amplía nuestra capacidad de actuar, influir y proteger lo que somos. Nuestra certeza nace de la solidez de nuestras reglas. Nuestra obligación es protegerlas de cualquier tentación de erosión deliberada.

Europa es lo que nos salva cuando todo lo demás falla. Es una misión y un privilegio que tenemos el deber de proteger con la seguridad y la fuerza de nuestros principios. Ese es el compromiso que renuevo cada día como si fuera el último, trabajar para que Europa siga siendo el proyecto más apasionante de nuestra historia y nuestra principal garantía de libertad.

Porque, como dije en València, al ser elegida secretaria general del Partido Popular Europeo, Europa no se hereda, Europa se merece, se construye y se defiende. Mientras sigamos unidos, esta casa, la casa de los libres, no se cerrará jamás.