La cepa madrileña del hantavirus

No, el hantavirus no será por suerte otro coronavirus, pero viene con altas dosis de toxicidad. Quizás no habrá otra pandemia vírica, pero arrecian síntomas inquietantes de aquella vieja miseria social y política. De momento, con la mera llegada de un crucero con gente infectada, hemos asistido a unos cuantos espectáculos lamentables. Desde el presidente de Canarias rechazando que el barco atracara en las islas hasta los trabajadores del puerto manifestándose en Tenerife en contra del desembarco de los pasajeros enfermos, asistimos a un 'déjà vu' de los brotes de egoísmo y miseria moral que generó en su día la catástrofe del covid-19. Los que se oponen a dejar entrar en tierra firme a los pasajeros enfermos, ¿qué proponen? ¿Que los dejemos a la deriva en alta mar? ¿O quizás que los tiremos al océano? Vuelve la cultura del 'yo' despiadado y del sálvese quien pueda.

Mientras, en el universo político paralelo de la capital, el hantavirus ha desarrollado su propia cepa madrileña, que consiste, como ya era previsible, en proclamar que todo es culpa de Pedro Sánchez. Feijóo dijo que la situación era "un caos absoluto", Ayuso se ha negado a que el hospital más preparado de España pueda acoger enfermos de hantavirus, y el circo mediático de la capital ha puesto en marcha sus particulares turbinas de porquería para intentar culpabilizar al Gobierno de no se sabe muy bien el qué. Es cierto que el Ejecutivo ha tenido disonancias explícitas sobre cómo abordar la evacuación del crucero, pero intentar convertir una descoordinación interna en medio de una crisis sanitaria en una tormenta política recuerda demasiado el juego sucio que el PP y todos sus altavoces practicaban a diario en los viejos tiempos del confinamiento. Es evidente que la derecha no parará su maquinaria tóxica e incansable hasta que no desaloje al anticristo de la Moncloa, ¿pero no podría encontrar un punto de pausa y de responsabilidad cuando irrumpen conflictos sanitarios, crisis humanitarias o situaciones extremas? Sea en medio de una dana con más de doscientos muertos, sea en medio de la peor pandemia de la historia de la humanidad, el Madrid central es incapaz de parar su maquinaria destructiva para conceder alguna mínima tregua. Se trata de saltar sistemáticamente como un resorte y dirigirse siempre a la yugular del perro Sánchez. De hecho, no hay ni siquiera una estrategia: hay que seguir como sea la misma cacería, con la misma rabia, hasta el infinito. Esta vez, el Gobierno ha optado de forma inteligente por un perfil bajo y ha enviado a un secretario de Estado a hablar con tono calmado y palabras sensatas ante las bravuconadas del presidente canario. De momento, la cepa madrileña del hantavirus deberá esperar otra crisis. Un dato: dentro de siete días exactos, Pedro Sánchez superará a José María Aznar con 2.905 días en el poder y se convertirá en el segundo presidente más longevo de toda la historia de España. Siguiente pantalla.