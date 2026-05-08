La Barcelona de las navajas

Sí, ya sé que muchas ciudades del mundo superan a Barcelona en varios aspectos: las hay más monumentales, más elegantes, más animadas o más exóticas; sin embargo, Barcelona tiene un componente emocional para mí como ninguna otra. Barcelona es bonita, es una ciudad más bien pequeña si la comparamos con las grandes urbes del mundo, y eso aún la hace más atractiva; tiene el mar Mediterráneo y un clima suave; se come como en pocos lugares, tiene una arquitectura única y además se habla catalán, un idioma al que nos sentimos emocionalmente vinculados y que nos encanta hablar. La muestra son los 26 millones de turistas que la visitan cada año. Algo tendrá Barcelona si son tantos los que se acercan. Dicho esto, no todo es ensalzable: la enorme cantidad de visitantes y el dinero que estos generan ha sido, desde ya hace algunos años, un reclamo para los amantes de lo ajeno. En 2025 hubo 87.321 hurtos, 12.700 robos con violencia y los incidentes con arma blanca subieron un 23%. Esa es la cruz de la moneda. En cualquier reunión en la que se dice que en Barcelona hay mucha violencia, yo respondo siempre que no es cierto, que se camina por la ciudad sin problemas, salvo que, como en todas las ciudades del mundo, te adentres en zonas calificadas de conflictivas. No obstante, los episodios acaecidos el pasado fin de semana dejan en evidencia un problema que va en aumento. En la primera semana de mayo ha habido al menos cuatro sucesos relevantes, dos muertes y varios heridos. Un hombre mató a una joven en plena calle e hirió al menos a dos personas, y un menor apuñaló mortalmente a un hombre y otro dejó gravemente herido a un transeúnte. ¿Qué puñetas está pasando en esta ciudad? ¿Cómo se puede acabar con eso? ¿Debe el ayuntamiento poner mayor empeño en perseguir a quien posea armas? ¿Se deben endurecer las leyes que penalizan llevar navajas? No permitamos que vaya en aumento esa desafortunada fama que ya tiene Barcelona y erradiquemos la violencia lo más rápido y eficazmente posible.