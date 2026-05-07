Los 'apuntes' de Rigola

La curiosidad es para muchos el origen de los avances científicos. Así lo veía Chesterton, que identificaba a la indiferencia como una forma elegante de hablar de ignorancia. También se refirió a ello Descartes: la primera de las pasiones, la más esencial era la capacidad de interesarse por el mundo, poder poner en marcha el mecanismo que anula la indiferencia. Es decir, lo que nos permite estar atentos a la novedad, a todo lo que no sabemos y queremos descubrir. Pla, que también se ejercitaba en frases célebres, lo miraba así: "Solo cuando sabemos algo sentimos la necesidad de saber más. Cuando no sabemos nada, la curiosidad desaparece". Con sutiles variantes, hablan de lo mismo. Tiene que ver con lo que escribió un arzobispo de Ravenna, en el siglo V. "Los antiguos vivieron para nosotros; nosotros vivimos para los que vendrán: nadie vive para sí mismo".

Todo esto que les digo se resume en una obra magna que acaba de publicar la editorial Llibres de l’Índex, unos apuntes “que son producto de la curiosidad con la que los humanos queremos cubrir todos los agujeros de la ignorancia”. Los 'apuntes' son dos volúmenes de casi 900 páginas escritas por el químico, ingeniero y profesor Miquel Rigola, con una larga carrera profesional, que sintetizan todo (¡todo!) lo que nos aportó el Novecientos (de la matemática a la teoría cuántica, de la medicina a la computación electrónica, de la antropología a la materia oscura, de la cosmología a la genética, del universo a los neutrones) y que nos empujan a la curiosidad.

Como apunta en el prólogo el doctor Manuel Poch, director del Lequia (el Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental de la UdG), impulsor del proceso creativo y recopilador de Rigola para que emergiera un texto “transferible y comprensible”, este monumento científico “ha sido pensado en catalán”, con la voluntad que tengamos a mano “un material de amplio espectro”. Hay una idea del progreso que se fundamenta en dejar cosas atrás, mientras que la idea del crecimiento, escondida, “significa ir dejando cosas en nuestro interior”. Esto también lo decía Chesterton.