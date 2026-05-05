Una voz propia en la cultura digital

Hace pocos días se llevó a cabo en Londres la gala de los premios BAFTA Games, en que el estudio catalán de videojuegos Poti Poti Studio estaba nominado al mejor videojuego dentro de la categoría ‘familiar’. En la fotografía de los nominados los tres jóvenes desarrolladores Sergi Pérez Crespo, Ausiàs Dalmau Roig y Alexis Cosano Rodríguez (graduados en videojuegos en el CITM de la UPC) compartían nominación con títulos como LEGO Party o Mario Kart World, gigantes mundiales de la industria de los videojuegos. Estar nominado a los BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, uno de los premios más prestigiosos del mundo, es en sí mismo un premio y un orgullo para la cultura catalana. El año pasado, el estudio catalán Nomada Studio, creador de Neva, ganó un BAFTA Games a la mejor dirección de arte, en 2023 estuvieron nominados Herobeat Studios y en 2019 también tuvimos la nominación de Nomada por el videojuego Gris. La presencia del talento catalán en los premios internacionales de videojuegos empieza a consolidarse.

En Catalunya estamos haciendo pasos para consolidar una voz propia en el panorama internacional de los videojuegos, los nuevos formatos audiovisuales y el arte digital ̶̶ los grandes ámbitos de la construcción cultural del siglo XXI ̶ , las llamadas ‘STEAM culturales’ por su capacidad de integrar tecnología y creatividad. Barcelona es uno de los grandes 'hubs' europeos del sector del videojuego, del diseño y de los nuevos formatos audiovisuales. Ferias, congresos y festivales como ISE, MWC, OFFF y Sonar sitúan a Barcelona en la vanguardia de la innovación en la creatividad digital. Tener voz propia en el panorama internacional es una empresa grande que requiere políticas industriales, lingüísticas y también formativas. En el aspecto formativo los agentes de educación privada (algunos, de capital internacional) han copado, en Barcelona y alrededores, toda la demanda formativa de estos nuevos ámbitos. Existen decenas de programas de formación privada para formarse en videojuegos, animación y artes digitales, mientras que la oferta pública es casi inexistente, un modelo poco sostenible. Esta situación estrecha la generación de talento en igualdad de oportunidades, generando una carencia competitiva que también implica perder capacidad de innovación, investigación y transferencia para el sector.

Son muchos los casos en la historia de la cultura en los que, erróneamente, los inicios de una nueva forma de expresión cultural de masas han sido considerados una excentricidad cultural al margen de las estructuras oficiales. Pasó con el cine, con el jazz o la danza contemporánea. Los videojuegos y las artes digitales representan ahora este cruce. La legitimación institucional es una forma de capacitación, de favorecer el acceso equitativo y de proyección a la cual no podemos renunciar.

Catalunya tiene que afrontar con visión la transformación digital que vive el sector cultural y particularmente el audiovisual. Necesitamos grandes impulsos en investigación e innovación tecnológica para liderar los actuales cambios de consumo y formatos del audiovisual. El Catalunya Media City es una gran oportunidad para marcar un rumbo que vincule estratégicamente a la tecnología, el audiovisual, el videojuego y las artes digitales, tal como vienen haciendo la mayoría de los agentes y países líderes de estos ámbitos. Necesitamos ofrecer al talento catalán un ecosistema que no reproduzca los modelos de producción audiovisual del siglo XX, porque queremos lograr una voz propia en los medios y formatos audiovisuales digitales ̶̶ dominantes ̶̶ del siglo XXI.