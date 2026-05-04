Perros enteros

Mis perros. Me han acompañado toda la vida. Y los prefiero enteros. Esto es, no quiero un perro castrado. Y esa es la razón fundamental por la cual nunca he acogido –“adoptado”, dicen ahora- a un perro de perrera, pues los castran sistemáticamente. Sé que mi posición es perfectamente criticable. Pero, hoy por hoy, es legal. Las leyes son muy distintas en cada país, o en los estados federales de una federación. Holanda, por ejemplo, ha logrado erradicar a los perros callejeros mediante políticas de castración estrictas. Pero algunos países muy cultos, como Noruega, Alemania o Suecia, establecen que la castración rutinaria de perros sin motivo alguno constituye maltrato animal. En los Estados Unidos, la regulación no es federal, sino estatal y la mayoría de los perros están castrados o esterilizados, más frecuentemente en los estados del norte que en los del sur, y algunos estados cobran más por una licencia si el animal no ha sido castrado o esterilizado que si lo ha sido. Visto desde la distancia, América tiende a la castración o esterilización. Europa -sobre todo en su norte- a la integridad.

En España, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 81/2020, de 15 de julio, determinó que la obligación de esterilizar a perros, gatos y hurones, bajo estricto control veterinario, era constitucional, y no violaba el artículo 33 de la Constitución sobre la propiedad privada. Luego, la ley 1/2023, de 28 de mayo, de protección del bienestar y los derechos de los animales, solo obligó a esterilizar a los gatos, pero no se atrevió a hacer lo propio con los perros. Gracias a Dios.

No es que esté en contra de la esterilización de animales si hay un motivo razonable y hay muchos. Así, es la pauta más común en los caballos, pues solo son enteros, sementales, los de alta doma o, naturalmente, los destinados a la cría o a disciplinas enérgicas. La mayor parte son capones, más dóciles y manejables, pero también menos briosos. La estampa de un caballo entero es incomparablemente mejor que la de un capón, como ocurre entre un toro bravo y un buey: no hay color.

Parecidamente, la Fundación ONCE del perro guía (FOPG) establece que los perros lazarillos han de haber sido castrados o esterilizados. Son animales adiestrados específicamente para ayudar a una persona ciega o con discapacidad visual grave. Están entrenados, explica la FOPG, para reconocer y evitar obstáculos, tanto estáticos como en movimiento, a nivel del suelo o en altura. Marcan a su usuario la llegada a bordillos, escaleras o desniveles en el pavimento, buscan puertas de acceso, asientos libres en transportes públicos y tienen iniciativa para encontrar la mejor alternativa de paso en situaciones comprometidas. Están además capacitados para desobedecer una orden del usuario si su ejecución implica un peligro para su integridad física, como el cruce en una calle cuando se aproxima un vehículo. La FOPG es el único miembro español acreditado y de pleno derecho de la International Guide Dog Federation, constituida en 1989 y con cien miembros. Tampoco es infrecuente la castración de perros de pastoreo y de trabajo, pero no suele ser una buena idea castrar a un perro guardián, como, por ejemplo, a un mastín antes de que haya consolidado su instinto territorial.

Lo mismo ocurre con los perros de caza. La castración no afecta al instinto cazador del perro, aunque sí a su peso, pues favorece la obesidad y la castración de las hembras provoca a menudo incontinencia urinaria. Aunque viven más.

La discusión anterior es de libro y lo peor que se puede decir de ella es que se escribe porque toca hacerlo y no hay mejores ocurrencias. Mas no creo que sea así. La integridad física importa y mucho. En las personas es un derecho constitucional: en España una ley que previera la castración química de delincuentes sexuales reincidentes sería inconstitucional por contraria al artículo 15 de la Constitución. En el caso de los perros, no rige tal principio, pero su castración caprichosa o por pura comodidad es una tropelía. El derecho español ha establecido la obligatoriedad de la castración o esterilización de los gatos, pero ha preservado a los perros. Como debe de ser.