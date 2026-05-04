Patti Smith, puente hacia Rosalía y Princesa de Asturias
Patti Smith ocupa un lugar central en la cultura contemporánea. La concesión del Premio Princesa de Asturias lo confirma al reconocer a una artista que se abrió paso en un territorio históricamente dominado por hombres, el punk. Pero también a una creadora que ha transitado con naturalidad entre la música, la literatura y la fotografía sin diluirse en ninguna de ellas y que ha sabido tender puentes entre generaciones. La admiración mutua entre Smith y Rosalía, separadas por décadas, contextos y lenguajes, lo ilustra bien.
Más allá de lo evidente, el galardón llega en un momento significativo. Smith está a punto de cumplir 80 años. Reconocerla ahora, cuando continúa en activo y con una vigencia poco común, es también un acto de lucidez. En una época marcada por la velocidad, la fragmentación y lo efímero, su trayectoria encarna lo contrario: coherencia y una idea del arte como forma de vida.
Hay, además, un motivo menos visible. Smith nunca ha separado del todo la música de la palabra. Sus canciones y sus libros responden a la misma lógica, la de alguien que, antes que nada, escribe. En un contexto en el que buena parte de la música popular ha simplificado su lenguaje, esa fidelidad a la palabra continúa siendo una rareza muy valiosa. Smith ha alternado discos, libros y proyectos personales sin someterse del todo a las reglas del encaje comercial. Esa forma de moverse, a menudo a contracorriente, explica por qué su obra ha resistido mejor el paso del tiempo que la de muchos de sus contemporáneos
La autora de Horses y Just Kids también ha funcionado como una transmisora cultural. A través de sus vínculos y referencias, nuevas generaciones han llegado a la fotografía de Robert Mapplethorpe, la poesía de Rimbaud o la escena neoyorquina de los setenta. Smith es una artista influyente y es un puente.
Por todo eso, el premio llega tarde para quienes ya la consideraban imprescindible.Pero, aun así, dice mucho de quien lo concede, que ha acertado al querer reconocerla públicamente.
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