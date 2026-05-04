¿Las bolsas están locas?

Las bolsas sufrieron ayer una severa corrección -y el petróleo subió- por las grandes incoherencias de Trump sobre la guerra de Irán. Pero lo sorprendente no son las caídas puntuales de unos mercados volátiles y nerviosos, sino que desde el inicio de la guerra las bolsas -en especial, la americana, que en valor es el 66% de las de todo el mundo- apuestan por un fuerte optimismo. La depresión de un día es barrida por la furia compradora de los siguientes.

Según la Agencia Internacional de la Energía afrontamos la peor crisis energética de la historia. El FMI dice que el crecimiento caerá y la inflación se puede disparar. Los bancos centrales aún no suben los tipos de interés, pero dicen que pronto deberán hacerlo. El índice de confianza de los americanos está en mínimos…Y, pese a ello, el índice Standard & Poor's de la bolsa americana -el más representativo- subió un 10% el pasado abril, está ya un 3% por encima de cuando empezó la guerra. Y un 30% de hace un año.

¿Por qué? Unos dicen que el crecimiento que provocará la inteligencia artificial podrá con todo. Otros, que Estados Unidos -menos dependiente de las energías fósiles que Europa y Asía- sufrirá menos por la guerra. Y unos terceros se fijan en que los resultados de las empresas del primer trimestre han sido muy satisfactorios.

Pero no es solo la americana. En abril, con la máxima incertidumbre sobre la guerra y su economía estancada, el Dax alemán subió un 7,1% y el más representativo europeo, el Euro Stoxx 50, un 5,6%. Incluso el Ibex, que al contrario que en el 2025 va rezagado, escaló un 4,29%. Aunque la caída de ayer dio un buen mordisco a esta revalorización.

Europa no es América, dónde el 60% de la población posee valores, ¿por qué sus bolsas también suben? Quizás porque los inversores piensan que la crisis de Irán también se superará, como pasó con la pandemia o con Ucrania. Creen que sus gobiernos y el BCE no dejarán que la economía se desplome y, por tanto, tienen fe en los mercados. ¿Son niños mimados que se sienten protegidos por sus padres: los gobiernos y el BCE?

Y hay tres razones añadidas. La primera, TINA, por sus siglas en inglés: que los ahorradores -a través de los fondos de inversión- no tienen casi otra alternativa que ir a la bolsa. La segunda, FOMO, que los gestores creen que las bolsas subirán más y ninguno quiere quedarse atrás. La tercera, que los mercados condicionan y mandan en el mundo. Y Trump, por desequilibrado que esté, lo sabe y no dejará que se hundan. Antes, acabará la guerra. Y tampoco querrá que su impopularidad -por el aumento del precio de la gasolina, consecuencia de la guerra- le haga perder las elecciones clave de noviembre, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes.

Son argumentos razonables y, hasta hoy, aciertan. Pero, ¡ojo!, la gran crisis de 2008 y la de 1929 nos cogieron de sorpresa. ¿Se acuerdan de aquello de “la exuberancia irracional de los mercados” de Alan Greenspan?

Pues no olvidemos que “la exuberancia” no tiene seguro de vida.